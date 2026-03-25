“Un niño me disparó”: los profesores, quemados por la crisis de autoridad en las aulas

¿En qué momento dar clase pasó de ser enseñar a ser sobrevivir? ¿Cuándo un profesor empezó a sentir miedo entrando en un aula? La educación en España lleva tiempo cambiando, pero en los últimos años algo se ha roto, la autoridad de los profesores ya no se da por hecha y el respeto, en muchos casos, tampoco.

Los datos empiezan a ser demasiado grandes como para mirar hacia otro lado. Más de la mitad de los profesores reconoce haber sufrido agresiones, insultos o faltas de respeto en el último año. Y lo más preocupante no es solo la violencia física, que también, sino la sensación generalizada de que el profesor está solo ante el problema.

Lo que está pasando en las aulas ya no es solo un problema educativo. Es un problema social. Porque cuando la figura del profesor pierde autoridad, lo que se resiente no es solo la enseñanza, sino el sistema entero.

Publicidad

Profesores que enseñan, educan… y también hacen de todo lo demás

Hoy un docente es profesor, pero también psicólogo, mediador, trabajador social. Fuente: Agencias

La imagen del profesor que llega, da su clase y se va a casa hace tiempo que dejó de existir. Hoy un docente es profesor, pero también psicólogo, mediador, trabajador social, orientador e incluso, en muchos casos, una especie de figura de autoridad que intenta poner límites donde nadie más los ha puesto antes.

Muchos centros, sobre todo en zonas complicadas, conviven con conflictos constantes, problemas familiares graves, alumnos con situaciones personales muy duras y una falta de recursos que hace imposible atender todo como se debería. El problema no es que haya casos difíciles, eso siempre ha existido; el problema es que cada vez hay más y cada vez hay menos herramientas para gestionarlos dentro del aula.

La autoridad del profesor ya no se da por hecha

La autoridad del profesor ya no se da por hecha y el respeto, en muchos casos, tampoco. Fuente: Agencias

Durante décadas, la figura del profesor era una figura de autoridad automática. No hacía falta imponerla, venía de serie con el puesto. Hoy eso ha cambiado. Muchos docentes explican que pasan más tiempo intentando mantener el orden que enseñando, y que la sensación de desprotección es cada vez mayor.

A esto se suma otro problema, cuando hay un conflicto, muchos profesores sienten que la administración, el sistema e incluso algunas familias no les respaldan. Los protocolos no funcionan como deberían, las sanciones llegan tarde o no llegan, y el mensaje que recibe el alumno conflictivo es que, en el fondo, no pasa nada. Y cuando no pasa nada, el problema crece.

Cuando la violencia en el aula deja de ser una estadística y tiene nombre propio

Un alumno de 13 años la empujara, la tirara al suelo y la embistiera por la espalda. Fuente: Agencias

Detrás de los porcentajes y las encuestas hay historias concretas. Profesores con nombre y apellido que un día entraron a clase y salieron en ambulancia, con ansiedad o directamente sin ganas de volver. En un reportaje emitido el año pasado en el programa Fuera de Cobertura de Cuatro, una profesora contaba una escena que parece sacada de una película, pero que ocurrió en un instituto español: “Un niño me disparó una flecha de una ballesta y me dio en la cara”, relataba. No era una metáfora. Era literal. Y ese testimonio se convirtió en uno de los símbolos del nivel de tensión que se vive en algunas aulas.

No es el único caso. María José, profesora de Educación Física en Madrid, estuvo casi cinco meses de baja después de que un alumno de 13 años la empujara, la tirara al suelo y la embistiera por la espalda. Sufrió lesiones físicas, pero también estrés postraumático. En Galicia, otra docente relataba cómo un alumno la amenazó con un cuchillo; en otros centros, los profesores hablan de insultos diarios, amenazas de padres e incluso acoso en redes sociales. No son casos aislados, como repiten los propios docentes, sino situaciones que cada vez se repiten con más frecuencia.

El problema de estos casos no es solo la gravedad de algunos episodios, sino el efecto que provocan en el resto del profesorado. Cada historia corre por las salas de profesores, por los grupos de WhatsApp, por los claustros, y va generando una sensación cada vez más extendida: que cualquiera puede ser el siguiente. Y cuando un profesor entra a clase pensando en eso, dar clase deja de ser solo enseñar. Empieza a ser también resistir.

Publicidad

El desgaste silencioso que está vaciando las aulas de profesores

¿qué pasa cuando los que tienen que enseñar empiezan a sentir que nadie les protege? Fuente: Agencias

Hay un dato que preocupa especialmente, cada vez más profesores quemados, desmotivados o directamente fuera de la profesión. Gente que empezó con vocación y que, después de años de conflictos, burocracia, presión y falta de reconocimiento, decide que no le compensa seguir.

El problema de la educación no es solo el alumnado, ni las leyes educativas, ni los salarios, ni las ratios. Es la suma de todo. Y cuando juntas falta de autoridad, falta de respaldo, exceso de burocracia, aulas cada vez más complejas y una sociedad que ha cambiado mucho en muy poco tiempo, el resultado es el que estamos viendo: profesores cansados, alumnos desmotivados y un sistema que aguanta, pero cada vez con más grietas.

La educación siempre ha sido uno de los pilares de cualquier país. La pregunta ahora es bastante incómoda, pero necesaria, qué pasa cuando los que tienen que enseñar empiezan a sentir que nadie les protege. Porque entonces el problema ya no es solo de los profesores. Es de todos.