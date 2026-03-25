Mario Casas y Luis Zahera sorprenden a Prime Video con la trampa de la Operación Ciénaga

​La industria del cine en España vive un momento de gran brillo gracias al estreno de Zeta, protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera. Esta obra, que se puede ver en la plataforma Prime Video, ha logrado situarse en lo más alto de las listas de ventas en más de 30 naciones.

El público de lugares tan distintos como Brasil, Canadá o Tailandia ha elegido esta historia por encima de otras grandes producciones. Los datos confirman que el interés por el talento de nuestro país no deja de crecer en todo el globo.

​El relato cuenta con dos figuras muy queridas por la audiencia. Aquí, Mario Casas y Luis Zahera dan vida a agentes del servicio secreto en una trama llena de giros y peligro. La dirección corre a cargo de Dani de la Torre, quien ya es un experto en este tipo de cine con mucha tensión. El éxito ha sido tan rápido que en apenas un fin de semana se ha convertido en el contenido más visto de toda la oferta disponible.

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ZETA, CON MARIO CASAS Y LUIS ZAHERA, UNA HISTORIA ESPÍAS Y TENSIÓN

​El motor de la película es un hecho muy duro: cuatro antiguos agentes mueren a la vez en distintos puntos del mapa. Todos ellos formaron parte de un grupo que trabajó en Colombia hace años en un plan llamado Operación Ciénaga. El único que queda vivo es el personaje que interpreta Luis Zahera, quien empieza a ser perseguido por fuerzas que no conoce. Para intentar salvar la situación, el mando activa a Zeta, el agente al que pone cara Mario Casas.

​A partir de ahí, la trama se vuelve un laberinto donde es difícil saber quién dice la verdad. Desde el país americano llega otra agente con sus propios planes, lo que complica la misión de los protagonistas. La búsqueda de un sexto espía, que guarda los secretos de aquel pasado en la selva, es la clave para entender por qué están matando a los antiguos miembros del grupo. La película dura 120 minutos y mantiene un ritmo muy alto que no deja descanso al espectador.

Mario Casas y Luis Zahera durante un rodaje de Zeta Fuente: Prime Video

​Uno de los puntos fuertes de la cinta estrenada en Prime Video son sus escenarios. Gran parte de la acción se rodó en tierras de Galicia, con un papel muy especial para la zona de la Ribeira Sacra. Allí es donde el personaje de Mario Casas intenta llevar una vida en paz cuidando a su madre, que está mal de salud. Este entorno verde y calmado choca con la violencia y los viajes que marcan su labor como agente secreto. Este cambio de aires entre la paz del campo y el caos de la ciudad da a la obra un sello muy propio.

​El uso de estos paisajes no solo ayuda a la historia, sino que pone en valor la belleza del norte de España ante millones de personas. Ver a un agente del CNI en mitad de los montes gallegos ha gustado mucho fuera de nuestras fronteras. La mezcla de acción pura con momentos más humanos y familiares ha sido una de las razones por las que la crítica y el público han dado su apoyo total a este estreno.

​ZETA ES NÚMERO 1 EN ESPAÑA Y OTROS PAÍSES DE EUROPA Y TURQUÍA

​Los números que deja el primer fin de semana de Zeta son muy buenos. Además de ser el número 1 en España, la película ha llegado al primer puesto en Francia, Alemania, México y Turquía. También ha tenido un gran peso en mercados muy difíciles como Egipto, Italia o Polonia, donde se ha quedado en el segundo escalón de lo más visto. Estos datos demuestran que una buena historia de espías, si está bien hecha, no tiene fronteras.

​El cine hecho aquí compite de tú a tú con las grandes obras de Estados Unidos. La suma de un buen guion, actores con fuerza y una dirección que sabe lo que hace ha dado como fruto este récord. La plataforma de Amazon ha encontrado en este proyecto un filón que sigue sumando horas de visionado cada minuto. Es, sin duda, el gran título de este mes de marzo y promete seguir en lo más alto de las listas durante varias semanas más.

Mario Casas en Zeta Fuente: PV

​Este éxito no solo es bueno para los actores, también para todo el equipo que hace cine en nuestro país. Que una película logre estas cifras ayuda a que se confíe más en nuevos proyectos de gran escala. El trabajo de los artistas gallegos vuelve a estar en el foco del mundo, demostrando que se pueden contar historias globales desde lo local. Zeta ya es parte de la lista de grandes aciertos del cine de acción reciente y marca el camino para futuras uniones entre directores y plataformas de este nivel.

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A lo largo de su carrera, Dani de la Torre se ha convertido en uno de los grandes especialistas del cine de acción en España, gracias a trabajos como El desconocido, un celebrado primer largometraje que ganó dos premios Goya, La sombra de la ley, que aumentaría la cifra de cabezones a tres, o la serie La Unidad, que cuenta con dos temporadas y una suerte de spin-off continuista, La Unidad Kabul, que también fue un éxito de crítica.

​Así, si buscas una opción para disfrutar de buen cine desde el sofá, esta es la elección segura. La lucha por la vida de un espía, los secretos de una vieja operación en el extranjero y la fuerza de los paisajes de Galicia se unen en una obra que ya es historia del éxito español. El público ha hablado y su veredicto es claro: Zeta es el nuevo fenómeno que nadie se quiere perder en este 2026.

Más información: Pintaba esto en Nueva York sin saber que ganaría dos Goyas: El pasado oculto de Luis Zahera antes de triunfar con As bestas y El reino.