TikTok y CapCut: cómo crear vídeos virales usando las nuevas herramientas de inteligencia artificial

La aplicación de edición CapCut se ha convertido en una de las grandes aliadas de todos aquellos que quieren crear contenidos para TikTok, ya que gracias a sus características es posible crear vídeos virales utilizando las nuevas herramientas de inteligencia artificial que sus desarrolladores han incluido en el software.

En una era en la que los contenidos generados por IA no dejan de ganar protagonismo en internet e inundan plataformas como YouTube o Instagram, gracias a CapCut es posible simplificar el proceso, haciendo que cualquier idea que uno tenga en su cabeza se pueda convertir en un vídeo, rápido y sin esfuerzo.

CREA VÍDEOS VIRALES PARA TIKTOK CON CAPCUT

Aunque no existe un truco mágico para triunfar en TikTok, sí que es posible estar más cerca de hacerlo, incluso desde cero, gracias a CapCut, una app perfecta para grabar y editar vídeos antes de publicarlos en esta y otras redes sociales.

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En cada una de sus actualizaciones incorpora diferentes novedades, y entre ellas destacan las herramientas potenciadas con inteligencia artificial que incluso permiten crear vídeos a partir de una sola frase como prompt.

CapCut se puede utilizar tanto desde un smartphone como desde una tablet u ordenador, de manera que se puede crear con IA cualquier tipo de vídeo, ya sea personal o profesional. En este caso, a través de esta aplicación se puede usar el modelo especializado de vídeo, Seedance.

CÓMO CREAR VÍDEOS CON CAPCUT PARA TIKTOK PASO A PASO

Fuente: Unsplash

Más allá de estar alerta frente a las estafas de moda en TikTok, hay que tener en cuenta que CapCut está disponible tanto online como con su descarga para Windows, macOS, iOS y Android. Para utilizarla, solo habrá que registrarse e iniciar sesión con la cuenta de TikTok, Google, Facebook...

Se trata de una aplicación gratuita, aunque tiene algunas funciones limitadas que se deben desbloquear con créditos o puntos, entre las que se encuentran aquellas funciones que están pensadas para crear vídeos con inteligencia artificial.

Para crear vídeos para TikTok con IA gracias a CapCut, hay que seguir estos pasos:

En primer lugar, hay que abrir CapCut en cualquiera de sus versiones y dirigirse a "Todas las herramientas", donde se pulsa sobre el botón "Vídeo de IA". También se puede ir a la pestaña "Laboratorio de IA" y pulsar el botón "Probar" que está situado debajo de "Creador de vídeos de IA". Tras aceptar las condiciones de la aplicación, solo habrá que crear un prompt con lo que se desea que aparezca en el vídeo. Se pulsa el botón de Ajustes y se puede seleccionar el modelo de IA, duración del vídeo, relación de aspecto y resolución. Una vez hechos estos ajustes, solo habrá que pulsar en "Generar". Se podrá seguir el progreso de la creación del vídeo y, una vez finalizado, se mostrará. Una vez finalizado, se podrá agregar una canción si así se desea, así como hacer diferentes ajustes de vídeo. Con todo listo, solo habrá que exportar para guardar el vídeo en nuestro dispositivo. A partir de ese momento se podrá elegir dónde publicar el vídeo entre las diferentes redes sociales o guardarlo para subirlo manualmente.

REQUISITOS PARA CREAR VÍDEOS DE TIKTOK CON LA IA DE CAPCUT

Fuente: Unsplash

Ya conocemos que la nueva IA de Google nos permite crear vídeos virales con una sola imagen, pero también podemos hacerlo directamente desde CapCut, donde podemos crear vídeos virales con inteligencia artificial.

No obstante, hay que ser consciente de que, aunque la app es gratuita, tiene algunas funciones limitadas mediante un sistema de créditos o puntos. Los créditos se obtienen con una suscripción de pago mensual o anual.

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Por otro lado, una vez que se esté configurando el vídeo a crear, y tras haber introducido el prompt deseado, habrá que elegir entre varios modelos de IA. En este caso se podrá elegir Seedance, que es el modelo de ByteDance, o bien optar por otras alternativas disponibles.

En cuanto a la duración, cada modelo ofrece unas distintas en los vídeos que podrá generar, y pueden ir desde los 3 a los 12 segundos. También se puede elegir el aspecto del vídeo y la resolución, por lo que, en función de lo elegido, podrá crearse el vídeo de forma gratuita o no.

En cualquier caso, con CapCut, combinando varios modelos y opciones, se pueden crear varios vídeos gratis cada día.