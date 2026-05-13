El cribado invisible de Cannes: trabajadores denuncian que les echa del festival sin explicación

En la ciudad del cine por excelencia, el misterio más negro de Cannes no sale en ninguna pantalla. Sale de los despachos de la prefectura de Grasse, donde un sistema de “cribado” administrativo está echando a trabajadores del festival sin motivo ni explicación. Y una activista ecologista ha llevado el caso hasta el Consejo Constitucional francés. Bienvenidos al reverso canalla de la alfombra roja.

La pesadilla administrativa que oculta la alfombra roja

Todo arranca con la Ley de Seguridad Interior y Lucha contra el Terrorismo (SILT), aprobada en 2016 tras el estado de emergencia. La norma introdujo en el artículo L211-11-1 del Código de Seguridad Interior la posibilidad de designar “grandes eventos” cuyo acceso queda sujeto a una autorización con el visto bueno de la autoridad administrativa. Desde entonces, el Festival de Cannes, los Juegos Olímpicos o hasta la fiesta del Limón de Menton pueden cribar a su personal con una investigación que consulta más de diez ficheros policiales –muchos de ellos preventivos– sin que ningún juez supervise el proceso.

El jurista Yoann Nabat lo explica sin pelos en la lengua: “El fichero más problemático es el Pasp, donde pueden entrar manifestantes y activistas en nombre de la prevención de atentados contra la seguridad pública. Basta con haber ido a una protesta pacífica para aparecer en una base de datos que decide si trabajas o no”. El sistema de de cribado, automatizado y opaco, convierte la precariedad laboral del sector en un castigo sin delito. Las cifras cantan: durante los Juegos de París 2024, la prefectura emitió cerca de 4.000 dictámenes desfavorables sin justificación.

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Camille: la activista a la que prohibieron entrar sin motivo

El caso que ha encendido la mecha judicial tiene nombre de guerra: Camille. Trabajadora del gremio, había sido contratada tres veces por la Semana de la Crítica de Cannes como responsable de protocolo. Su expediente laboral y penal estaba impecable, pero en abril de 2025 la administración le denegó la acreditación con un silencio atronador. El único rastro: se define como “activista ecologista” y acude a manifestaciones pacíficas. Nunca ha sido detenida ni ha participado en acción violenta alguna, pero su perfil acabó en el fichero que maneja el servicio nacional de investigaciones administrativas.

Con el apoyo del abogado Thibault Laforcade, Camille ha presentado una cuestión prioritaria de constitucionalidad ante el Consejo Constitucional. La pregunta es quirúrgica: ¿permitir que el cribado impida ejercer un oficio sin excluir las opiniones o el activismo pacífico vulnera la libertad de expresión, la igualdad y el derecho a un recurso efectivo? Mientras tanto, la trabajadora reconoce que perdió a un empleador de confianza y que el estigma la persigue en todo el sector de los eventos culturales.

El bloqueo que se convierte en tendencia: nace una guía de autodefensa

La respuesta del colectivo intersindical (Sud Culture, CGT Spectacle y el sindicato de trabajadores de festivales Sous les écrans la dèche) no se ha hecho esperar. A horas de la inauguración del certamen, han publicado en su web una Guía de autodefensa política y jurídica contra el cribado, para que ningún trabajador se quede paralizado por la vergüenza cuando reciba un dictamen desfavorable sin razones. Camille lo resume en una frase que retumba: “Cuando me pasó a mí me quedé bloqueada; con esta guía queremos dar visibilidad a esta represión y acompañar a quien pase por lo mismo”.

La gran contradicción de un festival que presume de libertad

No es la primera vez que el glamour choca con el control administrativo. Los mismos sindicatos recuerdan los 4.000 vetos sin justificación de los Juegos Olímpicos o el cribado en el carnaval de Niza. La novedad es que el Consejo Constitucional va a pronunciarse sobre si fichar por activismo pacífico equivale a discriminación política. El festival más mediático del planeta, escaparate de la libertad de expresión, se convierte así en el laboratorio de una paradoja incómoda: mientras las estrellas posan contra el “fascismo” desde los photocalls, el personal que monta esas mismas alfombras ve peligrar su sustento por haber ido a una manifestación.

La guía de autodefensa es un primer paso, pero el fondo lo tiene claro el colectivo: el cribado se ha convertido en un permiso político para trabajar. En vísperas de un nuevo Cannes, la pregunta no es qué película ganará la Palma de Oro, sino quién tendrá derecho a trabajar en la ceremonia. Y la respuesta, de momento, la guarda un algoritmo que bucea en ficheros a los que el ojo humano apenas llega.

El chisme en 3 claves (TL;DR)