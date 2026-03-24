​El lateral de 30 millones que el Barça quiere para su nuevo proyecto

​El Barça ya trabaja en los cambios para la próxima temporada. El club busca jugadores para las bandas por si se producen salidas en el mercado de verano. Aunque la idea es seguir contando con Joao Cancelo, la dirección deportiva mira otras opciones para el lado izquierdo. Al nombre de Grimaldo se une ahora el de Andrea Cambiaso. El jugador de la Juventus es uno de los nombres que manejan los grandes clubes de Europa y el Barça ya sigue sus pasos de cerca.

​Cambiaso es un defensa que puede actuar en los dos costados. Esa capacidad para cambiar de banda gusta mucho en Barcelona. El jugador ya estuvo en los planes del Manchester City el pasado año y ahora su nombre vuelve a sonar con fuerza para salir de Italia. Según medios italianos, el Barça tiene buenos informes sobre él y el jugador encaja en lo que busca el club para mejorar la plantilla. La dirección deportiva ya conoce su situación y ha mostrado interés por su futuro.

​Andrea Cambiaso, un fijo en Italia y en la Juventus

​El futbolista destaca por su facilidad para sumarse al ataque sin descuidar las tareas de defensa. En la liga italiana se ha ganado un puesto como uno de los zagueros más seguros. Eso le ha servido para ser un fijo en las convocatorias de la selección de Italia. La Juventus lo compró en 2022 por 15 millones de euros, pero antes de darle un sitio en el primer equipo lo mandó cedido al Bolonia. Allí demostró que estaba listo para el máximo nivel.

Publicidad

​En las últimas temporadas ha sido una pieza clave en el equipo de Turín. Sin embargo, el proyecto de la Juventus no pasa por su mejor momento. El equipo tiene difícil entrar en la próxima Liga de Campeones y eso podría obligar al club italiano a vender a algunos de sus mejores activos. Cambiaso es uno de los jugadores con más mercado y su salida parece probable si llega una buena oferta desde el extranjero.

Andrea Cambiaso, jugador de la Juventus Fuente: Juve

​El Barça ya sabe que Cambiaso cuesta 30 millones

​El valor de mercado de Cambiaso ronda los 30 millones de euros. Tiene contrato firmado hasta el año 2029, lo que da fuerza a la Juventus a la hora de negociar. Además del interés del Barça, otros equipos han preguntado por él. El Real Madrid también busca un lateral para su defensa y el nombre del italiano ha aparecido en las oficinas blancas en las últimas semanas.

​El Barça sabe que la competencia será dura. La tasación del jugador es alta, pero su capacidad para jugar en varias posiciones lo convierte en una pieza muy cotizada. El club catalán busca evitar sorpresas y quiere tener cerrada una lista de candidatos antes de que empiece el baile de fichajes en junio. La prioridad es reforzar la defensa con jugadores que aporten seguridad desde el primer día.

La búsqueda de laterales no es algo nuevo en el Barça. El club lleva tiempo rastreando el mercado europeo en busca de perfiles que puedan ocupar el hueco que dejen posibles bajas. Cambiaso no solo aporta juventud, sino también una experiencia ya probada en una liga tan exigente como la italiana. Su llegada permitiría doblar las posiciones y dar descanso a jugadores que acumulan muchos minutos durante la temporada. Además, su buen manejo de ambas piernas le permite adaptarse a cualquier dibujo táctico que proponga el cuerpo técnico sin perder rendimiento.

​El interés del Barça por el fútbol italiano ha crecido en los últimos tiempos. La liga de ese país produce defensas con mucha disciplina y capacidad de trabajo, algo que se valora positivamente en la ciudad condal. Cambiaso representa ese perfil de jugador moderno que no solo sabe defender, sino que entiende cuándo debe subir la banda para crear superioridad en el campo rival. El Barça seguirá monitorizando sus partidos con la Juventus y con la selección italiana hasta que termine el curso para tomar una decisión final.