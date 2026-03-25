Resultados del sorteo de la Bonoloto del 24 de marzo

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 24 de marzo, ha estado formada por los números 30, 6, 22, 10, 39 y 41. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.181.243 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº2 de Narón (A Coruña) y en la Nº3 de Las Lagunas-Mijas (Málaga).