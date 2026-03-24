Luis de la Fuente fulmina a Álvaro Morata pese a los ruegos de Lamine y Nico Williams

​El camino de Álvaro Morata con el equipo nacional de España parece haber llegado a su punto final. A pesar de haber sido el capitán que levantó la última Eurocopa, el delantero ya no entra en los planes del seleccionador. Luis de la Fuente ha tomado una decisión firme y ya se la ha comunicado a pesos pesados del vestuario como Lamine Yamal o Nico Williams. El técnico riojano considera que el ciclo del atacante ha terminado y que es hora de apostar por caras nuevas para el próximo gran torneo.

​La noticia no ha pillado por sorpresa a los jugadores más cercanos al grupo. Aunque Álvaro Morata es una persona muy querida y respetada por su buen trato y su carácter, su nivel actual no está a la altura de lo que pide la élite.

Su salida de los planes de la Roja es una realidad que el seleccionador no ha querido ocultar más tiempo. El objetivo es construir un bloque joven y con hambre para la cita mundialista, donde el ex del Atlético de Madrid ya no tiene sitio.

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El mal momento de Álvaro Morata en el Como le aparta de la selección

​La clave de esta caída está en su paso por el Como. El club italiano, dirigido por Cesc Fàbregas, apostó fuerte por él este verano mediante un préstamo. El entrenador catalán confiaba en que los goles del madrileño ayudarían al equipo a crecer, pero el resultado ha sido muy pobre. Álvaro Morata apenas ha podido jugar el 30% de los minutos totales debido a las constantes lesiones que han cortado su ritmo.

​Cuando ha estado sobre el campo, sus datos han sido muy escasos. Solo ha logrado marcar un gol y dar dos pases de gol en lo que va de curso. Estas cifras son insuficientes para un delantero que pretende liderar el ataque de una campeona de Europa. La prensa de Italia ya da por hecho que el club no hará ningún esfuerzo por retener al jugador cuando termine su contrato de cesión. Sin minutos y sin acierto ante la portería, las opciones de volver con Luis de la Fuente se han borrado por completo.

Álvaro Morata, fuera de la Selección por falta de goles Fuente: RFEF

Luis de la Fuente tiene ​otras opciones antes que el capitán

​Ni siquiera las malas noticias en forma de bajas han reabierto la puerta para el delantero. La grave rotura de ligamentos que sufrió Samu Omorodion hace unas semanas parecía una oportunidad, pero el técnico ha preferido llamar a otros nombres. Jugadores como Borja Iglesias, Mikel Oyarzabal o Ferran Torres están ahora mismo por delante en la lista de preferencias. También se valora más la aportación de hombres como Ayoze Pérez o Gerard Moreno.

​El seleccionador ha intentado proteger la figura de Morata frente a los ataques externos durante mucho tiempo, pero la situación es ya insostenible. El fútbol no espera a nadie y el rendimiento manda por encima de los galones o del pasado. Aunque su papel como líder del grupo fue vital para ganar la Eurocopa, el cuerpo técnico cree que el equipo necesita más frescura y menos dudas en la zona de ataque.

​Mirada puesta en el Mundial 2026

​La decisión de dejar fuera a Álvaro Morata es una señal clara de lo que busca la selección para el futuro. El Mundial de 2026 requiere jugadores que estén en su mejor momento de forma y con continuidad en sus clubes. El delantero madrileño cuenta ya con una edad que dificulta su vuelta a un nivel de estrella mundial, sobre todo si los problemas físicos no le dejan trabajar con normalidad.

​Así, los días de gloria de Álvaro Morata con la camiseta de España son ya parte de la historia. El delantero dejará paso a una nueva generación que ya manda en el campo. Los pesos pesados del equipo ya conocen la noticia y el seleccionador tiene claro el bloque con el que quiere pelear por el título. La etapa del capitán se cierra de forma amarga en el césped, pero con el orgullo de haber llevado al equipo a lo más alto hace solo un par de años.