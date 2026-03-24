Bizum Pay llega a España: así es el nuevo pago 'contactless' que compite con Apple y Google Pay

Bizum es la plataforma de pagos móviles más utilizada en España, gracias a la cual podemos enviar o recibir dinero de forma instantánea desde el móvil con solo introducir el número de teléfono del destinatario. Ahora, la plataforma ha dado un paso más hacia un uso más intensivo con la llegada de Bizum Pay.

Esta aplicación, que con frecuencia se utiliza para hacer pagos de regalos, cenas, gastos de casa, comidas y mucho más, ahora da un paso hacia adelante con la llegada de un nuevo método de pago contactless para poder hacer compras desde el móvil en comercios físicos, un modelo que compite con Apple Pay y Google Play.

BIZUM LLEGA A LAS TIENDAS CON BIZUM PAY

Bizum Pay es el nuevo paso hacia adelante de la plataforma de pagos instantáneos, que ahora permitirá que Bizum traspase la frontera digital para llegar a las tiendas físicas de manera oficial, agilizando el proceso a la hora de hacer las compras en los comercios.

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Una vez conocidas las tres claves de Bizum en 2026, que afectan al control de Hacienda, el salto a Europa y el fin de las tarjetas, tenemos que conocer esta novedad que revoluciona los pagos con este servicio.

Hasta el momento, para pagar en una tienda con Bizum, había que facilitar al comercio el número de teléfono y esperar por un SMS de verificación para completar el pago, lo que no era demasiado cómodo. Sin embargo, con la llegada de la nueva función, se procesará el pago de manera contactless desde el móvil, con la ventaja que ello supone.

Con esta novedad, los cobros se pasarán directamente a la cuenta bancaria asociada a la aplicación. El primer grupo financiero en España en ofrecer Bizum Pay en iOS y Android ha sido el Grupo Caja Rural.

CÓMO FUNCIONA BIZUM PAY

Fuente: Unsplash

Con la llegada de Bizum Pay, los usuarios podrán disfrutar de una nueva modalidad de pago que permitirá que los clientes puedan comprar en comercios físicos y online desde el móvil, una característica que tiene una gran ventaja. Entre sus principales características se encuentran las siguientes:

Pagos online más simples : No hace falta introducir una gran cantidad de datos para hacer los pagos desde el smartphone, sino que será suficiente con el número de teléfono para hacer pagos a través de internet.

: No hace falta introducir una gran cantidad de datos para hacer los pagos desde el smartphone, sino que será suficiente con el número de teléfono para hacer pagos a través de internet. Pagos en tienda física más cómodos : Gracias a su funcionamiento contactless, podremos usar el smartphone como si estuviese vinculado a una tarjeta bancaria convencional. Será suficiente con acercar el teléfono al TPV en el comercio físico para poder realizar la compra.

: Gracias a su funcionamiento contactless, podremos usar el smartphone como si estuviese vinculado a una tarjeta bancaria convencional. Será suficiente con acercar el teléfono al TPV en el comercio físico para poder realizar la compra. Flexibilidad : Una de las grandes ventajas que ofrece este sistema es que el usuario podrá elegir entre pagar con Bizum o bien con sus tarjetas bancarias si así lo prefiere.

: Una de las grandes ventajas que ofrece este sistema es que el usuario podrá elegir entre pagar con Bizum o bien con sus tarjetas bancarias si así lo prefiere. Compatibilidad: Bizum Pay se puede instalar tanto en dispositivos móviles con sistema operativo iOS como en aquellos que utilicen Android, la plataforma de Google.

Además, es importante tener en cuenta que Bizum Pay ofrece una experiencia totalmente segura y que está disponible en los cuatro idiomas cooficiales de España. Se trata de un gran avance a la hora de facilitar las compras por parte de los consumidores.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE BIZUM PAY?

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Mientras PayPal trata de hacer frente a Bizum con sus pagos instantáneos, llega Bizum Pay para facilitar las compras en comercios físicos, un servicio cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2026, con pruebas y un despliegue por fases que ya se inició a comienzos de año.

Esta innovación supone un paso hacia adelante en materia de digitalización, con un servicio que permite que los usuarios tengan a su disposición una solución práctica y segura pensada para facilitar las compras diarias.

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Por el momento, tanto el Grupo Caja Rural como Globalcaja han anunciado que serán pioneros en la adopción de Bizum Pay, el sistema que está llamado a alcanzar una gran popularidad entre los consumidores.