Platón, filósofo: "La búsqueda del conocimiento es una travesía sin final que debe ocupar cada uno de nuestros días"

Cuando hablamos de filosofía, Platón es, sin lugar a dudas, uno de los primeros nombres que se nos viene a la mente, nada extraño si tenemos en cuenta que se trató de un influyente filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, considerado además uno de los pilares fundamentales del pensamiento occidental.

A lo largo de su vida dejó importantes reflexiones, entre ellas una centrada en el aprendizaje, donde tenía muy claro que la búsqueda del conocimiento es "una travesía sin final que debe ocupar cada uno de nuestros días", de manera que instaba a seguir tratando de aprender cada día.

PLATÓN Y LA BÚSQUEDA DEL CONOCIMIENTO SIN FINAL

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El pensamiento de Platón, el influyente filósofo griego, ha quedado para la posteridad y podemos conocerlo de primera mano a través de numerosos ensayos, en los que podemos encontrar algunas de sus principales reflexiones, muchas de ellas relacionadas con el aprendizaje y el conocimiento.

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En este caso tenemos que hablar de la frase "La búsqueda del conocimiento es una travesía sin final que debe ocupar cada uno de nuestros días", con la que el pensador resume una de las ideas más profundas de su pensamiento. Esta se basa en que aprender no es algo puntual, sino una forma de vivir.

Para Platón, el conocimiento no se limita a la acumulación de información o a aprobar exámenes, sino que se trata de un proceso continuo. Realmente, explica que se trata de una exploración constante que acompaña al ser humano a lo largo de toda su existencia.

La búsqueda diaria de ampliar nuestros conocimientos no solo nos ayuda a ampliar lo que sabemos, sino que también puede provocar que nos transformemos a nosotros mismos.

PLATÓN DABA IMPORTANCIA AL APRENDIZAJE PARA DESCUBRIRSE A UNO MISMO

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Mientras Confucio apostaba por asegurar que la clave de la plenitud humana se encuentra en cultivar la virtud y la paz interior, Platón defendía que aprender se trata de una forma de recordar. A través de su teoría de la anamnesis (o reminiscencia) sostenía que el alma ya conoce la verdad, pero la olvida al nacer.

Es por este motivo por el que explicaba que el conocimiento no llega desde fuera, sino que despierta desde el interior del ser humano. Esta reflexión del filósofo griego nos hace cambiar por completo la manera de entender el aprendizaje.

En este sentido, explica que no se trata de memorizar, sino de descubrir. La travesía del conocimiento es, en el fondo, un viaje hacia uno mismo, hacia lo bello, lo justo y lo verdadero.

PLATÓN Y LA HUMILDAD DE NO SABER

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Para Platón, el conocimiento es infinito, lo que significa que nunca llegamos a un punto final. Este pensamiento está ampliamente extendido, ya que se es consciente de que siempre hay algo más que aprender, comprender o cuestionar.

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Esta visión conecta con la idea de Sócrates, la conocida "solo sé que no sé nada", lo que no resulta extraño si tenemos en cuenta que Platón fue discípulo suyo y se empapó de sus ideas al mismo tiempo que generó las suyas propias.

Lejos de entender este hecho como una limitación del ser humano, Platón sostenía que esta conciencia impulsa la curiosidad y la apertura mental. Para él, vivir buscando conocimiento constante implica aceptar la incertidumbre, haciéndose preguntas y manteniendo una actitud de aprendizaje constante.

LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DIARIO PARA PLATÓN

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Epicteto aseguraba que el mayor error de la vejez es juzgar el mundo del hoy con los prejuicios del pasado, mientras que Platón sostenía que entender el conocimiento como una travesía infinita tiene consecuencias sobre nuestra vida cotidiana.

Esto quiere decir que aprender no se limita a la escuela o a la universidad, sino que estamos constantemente aprendiendo a través de reflexiones internas, de las conversaciones y de nuestra propia experiencia.

Platón proponía una forma de vida que se basaba en la curiosidad, la observación y el pensamiento crítico. Esto quiere decir que no hay que fijarse una meta, sino mantenerse en el camino. En su filosofía, la clave no es saberlo todo, sino no dejar nunca de buscar ampliar los conocimientos.