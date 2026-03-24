AEMET avisa de la situación delicada en Canarias: "Peligro importante"

Las islas Canarias, especialmente las occidentales, se enfrentan a un martes marcado por la inestabilidad meteorológica. Los restos de la borrasca 'Therese' continuarán generando intervalos nubosos y chubascos, que podrían ser fuertes o muy fuertes y acompañados de tormenta e incluso granizo. La AEMET ha activado avisos de nivel naranja (peligro importante) en Gran Canaria, La Palma y Tenerife por lluvias, mientras que La Gomera y El Hierro están en aviso amarillo por el mismo motivo.

Este tipo de eventos meteorológicos extremos pueden tener un impacto significativo en las infraestructuras, la agricultura y el turismo. Las empresas con operaciones en Canarias deben tomar precauciones adicionales, como revisar los sistemas de drenaje, asegurar las estructuras y proteger a sus empleados. Además, es crucial mantenerse informado sobre las últimas actualizaciones de la AEMET y seguir las recomendaciones de las autoridades locales. La planificación anticipada y la gestión de riesgos son fundamentales para minimizar los posibles daños y garantizar la seguridad.

El sector turístico, vital para la economía canaria, podría verse afectado por estas condiciones climáticas adversas. Los vuelos podrían sufrir retrasos o cancelaciones, y las actividades al aire libre podrían verse interrumpidas. Las empresas turísticas deben estar preparadas para ofrecer alternativas a sus clientes y comunicar claramente cualquier cambio en los planes. La transparencia y la flexibilidad son clave para mantener la satisfacción del cliente en situaciones adversas.

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ESTABILIDAD EN LA PENÍNSULA: NUBES Y TEMPERATURAS EN ASCENSO

A diferencia de Canarias, la Península Ibérica disfrutará de una mayor estabilidad atmosférica este martes. Sin embargo, no estará exenta de algunos fenómenos meteorológicos. Se esperan nubes altas en la mitad norte y algunas nubes de evolución en el suroeste. Además, se registrarán intervalos de nubes bajas matinales en el sureste peninsular y Baleares, con posibilidad de lluvias débiles en el litoral del mar de Alborán, Ceuta y Melilla.

Las temperaturas experimentarán una ligera subida en la mitad norte, la Comunidad Valenciana y Baleares, mientras que descenderán en Andalucía. Las mínimas, por su parte, subirán en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla, pero bajarán en el resto del país, especialmente en el valle del Ebro, la meseta norte y el litoral cantábrico. Esta variación térmica puede influir en el consumo energético y en la salud de la población, especialmente en los grupos más vulnerables.

Las nieblas matinales serán probables en el interior de Galicia, el País Vasco y las mesetas. Estas condiciones pueden afectar a la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda extremar la precaución al volante. Las empresas de transporte y logística deben estar atentas a las condiciones meteorológicas y ajustar sus rutas y horarios en consecuencia. La seguridad vial es una prioridad, y la planificación adecuada puede prevenir accidentes y retrasos.

VIENTOS Y HELADAS: DETALLES A TENER EN CUENTA

En cuanto al viento, soplará principalmente del este en la Península, moderado en el mar de Alborán y fuerte en el Estrecho, donde pueden registrarse rachas muy fuertes. En los litorales de Cataluña y la Comunidad Valenciana será flojo y con predominio del sur. En el Cantábrico rolará a norte a últimas horas y, como en el resto de la Península, será flojo. En Canarias, será del sur y moderado en general, con tendencia a establecerse el alisio a lo largo del día en las islas más orientales.

Los vientos fuertes pueden dificultar las actividades marítimas y aéreas, por lo que se recomienda a las empresas que operan en estos sectores estar preparadas para posibles interrupciones. Las rachas muy fuertes en el Estrecho pueden afectar al tráfico marítimo entre España y Marruecos, lo que podría tener un impacto en el comercio y el transporte de mercancías.

Finalmente, se esperan heladas débiles en los principales sistemas montañosos del interior y sus zonas aledañas y Pirineos. Estas heladas pueden afectar a la agricultura y a la ganadería, especialmente en las zonas de montaña. Los agricultores deben tomar medidas para proteger sus cultivos y el ganado del frío. La planificación anticipada y la inversión en tecnologías de protección pueden minimizar las pérdidas y garantizar la continuidad de la producción.