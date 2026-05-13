El cambio definitivo de Telecinco con Ana Rosa: lo que dice el comunicado sobre su futuro en la cadena

¿Cuánto tiempo llevas pensando que Ana Rosa tenía los días contados en Telecinco? La presentadora ha demostrado, una vez más, que los rumores sobre su salida se estrellaron contra la realidad: Mediaset España ha renovado su contrato y lo ha hecho con un gesto que va más allá de los papeles firmados.

El comunicado oficial difundido el 12 de mayo de 2026 es rotundo. Ana Rosa Quintana seguirá en las mañanas de Telecinco, y la cadena lo ha anunciado en un momento estratégico: justo cuando se avecinan los cambios más profundos en la programación vespertina de la cadena en años. Nada es casual en Mediaset.

Ana Rosa renueva con Telecinco: lo que dice el comunicado oficial

El anuncio llegó el martes 12 de mayo durante una rueda de prensa en la que Mediaset presentó también la nueva hoja de ruta de la cadena. Alberto Carullo, Director General de Contenidos, fue directo: "No ha habido una negociación como tal. Es prolongar la relación de Ana Rosa para los próximos años". Esa frase lo dice todo sobre el peso de la presentadora dentro del grupo.

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Aunque el comunicado no precisa la duración exacta del nuevo contrato, fuentes del sector apuntan a un período de al menos dos años, que es el plazo habitual en este tipo de acuerdos con los rostros estrella de las televisiones comerciales. Para Ana Rosa, que ya acumula más de dos décadas ligada a Mediaset, es una confirmación de lealtad mutua.

Ana Rosa Quintana, el activo que Telecinco no puede perder

Ana Rosa cerró la semana del 4 al 8 de mayo de 2026 con su mejor dato de audiencia de toda la temporada, rozando el 14% de cuota de pantalla. Eso la convierte en el formato diario más competitivo de Telecinco entre las televisiones comerciales, con cuatro puntos por encima de la media mensual de la cadena.

El propio comunicado de Mediaset recuerda su palmarés: ocho TP de Oro, dos Micrófonos de Oro, Premio Ondas a la Mejor Presentadora y Medalla de Honor de Madrid, entre otros galardones. Una carrera que no se improvisa y que la cadena tiene muy claro que no quiere perder.

Los grandes cambios en la tarde de Telecinco que afectan a toda la parrilla

La renovación de Ana Rosa llega en paralelo a una remodelación profunda de la franja vespertina de Telecinco. Según confirmó Mediaset en la misma rueda de prensa, la tarde de la cadena vivirá cambios importantes: el proyecto de Jorge Javier Vázquez cede terreno y el equipo de De Viernes toma el control de la tarde en formato de tira diaria.

Además, Telecinco apuesta por Carlos Lozano con un nuevo formato de dating show, mientras que El Tiempo Justo con Joaquín Prat ve recortado su espacio. La cadena reordena fichas para buscar un esquema de tarde que haga crecer una franja históricamente débil desde que Ana Rosa dejó TardeAR.

Del fracaso en las tardes al liderazgo en las mañanas: la montaña rusa de Ana Rosa

En febrero de 2025, Ana Rosa volvió a las mañanas de Telecinco después de año y medio al frente de TardeAR, donde los datos de audiencia nunca acompañaron. Mediaset rectificó sin titubeos: recuperó El Programa de Ana Rosa y relanzó a la periodista en la franja que siempre fue suya.

Desde entonces, la recuperación ha sido constante. En enero de 2026, la cadena recortó su horario para encajar El Precio Justo a mediodía, pero Ana Rosa aguantó el tirón. Ahora, con la renovación en el bolsillo, regresa con más fuerza: es el único formato de Telecinco que sistemáticamente supera la media de la cadena en audiencias durante la temporada 2025-2026.

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Período Situación de Ana Rosa Audiencia aproximada 2023-2024 Al frente de TardeAR (tardes) Por debajo del 7% Feb 2025 Regreso a las mañanas con El Programa de AR Recuperación progresiva Sep 2025 Nueva temporada con horario ampliado (9:00-13:30h) Supera media de Telecinco Ene 2026 Recorte horario por llegada de El Precio Justo Mantiene competitividad Mayo 2026 Mejor semana de la temporada + renovación de contrato ~14% cuota de pantalla

El futuro de Ana Rosa en Telecinco: qué podemos esperar a partir de ahora

Con el contrato renovado y los mejores datos de la temporada en la mano, Ana Rosa entra en una nueva etapa de estabilidad que le permitirá afrontar con garantías la próxima temporada televisiva. La clave está en cómo Telecinco construirá su programación alrededor de ella: si la tarde funciona, el bloque matinal de Ana Rosa puede convertirse en el eje vertebrador de toda la jornada de la cadena.

El reto para Mediaset es claro: consolidar el liderazgo de Ana Rosa entre las televisiones comerciales mientras se recuperan puntos de cuota frente a La 1 de RTVE, que mantiene una ventaja importante gracias a La Hora de La 1 y Mañaneros 360. En ese escenario, la veteranía y la fidelidad de la audiencia de Ana Rosa son el activo más sólido con el que cuenta Telecinco para la batalla del día a día.