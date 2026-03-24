"Sois escoria humana": Carlo Costanzia pierde los papeles tras el anuncio del embarazo de Alejandra Rubio

El anuncio de que Alejandra Rubio espera su segundo hijo se ha transformado en un auténtico terreno mediático. La presión ha llegado a tal punto que Carlo Costanzia ha salido a dar sus opiniones en redes sociales tras la confirmación del embarazo de su pareja en '¡De Viernes!'. El actor ha decidido emitir un mensaje para proteger a Alejandra.

Desde que se supo la buena nueva hace apenas tres días en el programa '¡De Viernes!', las redes sociales se han llenado de comentarios que van mucho más allá de la simple opinión. Se ha cruzado una línea roja que ha hecho que el hijo de Mar Flores explote. La pareja, que ya tiene a su pequeño Carlo Jr. de poco más de un año, planea ampliar la familia para finales del 2026, pero el camino hasta ese momento está siendo, según sus propias palabras, un campo de minas.

La rabia de Carlo Costanzia contra quienes empañan su felicidad con Alejandra Rubio

La rabia de Carlo Costanzia contra quienes empañan su felicidad con Alejandra Rubio | Fuente: RTVE

El actor italiano ha utilizado sus canales oficiales para lanzar un dardo a todos aquellos que han volcado su odio contra Alejandra tras la exclusiva. No se ha guardado nada. En su discurso ha arremetido contra los internautas que no han tenido piedad con la colaboradora de televisión.

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Su indignación ha quedado grabada en una frase que ya está dando la vuelta a todas las redacciones: “Sois escoria humana. Ni por un embarazo os alegraís. Ojalá os llegue todo lo que dais a vuestra vida”. Con esta contundencia, el joven ha querido dejar claro que no va a permitir que se ensañen con su pareja en un momento de tanta vulnerabilidad física y emocional.

📲Carlo Costanzia estalla ante los comentarios recibidos tras anunciarse que va a ser padre de nuevo junto a Alejandra Rubio pic.twitter.com/SGivfGr35i — Alba Medina (@albammmedina) March 23, 2026

Pero el enfado de Carlo Costanzia no se queda solo en el desahogo del momento. El actor ha querido ir un paso más allá y analizar por qué cree que se está produciendo este linchamiento. Considera que existe una doble vara de medir y una hipocresía social que le resulta insoportable.

En un momento de su intervención, ha sido especialmente crítico con ciertos sectores: “Es absolutamente increíble que ni siquiera con la noticia de un embarazo la gente sea capaz de alegrarse, sino de lanzar más odio, de incitar al odio de esta manera. Este populismo al que estamos acostumbrados, este falso feminismo que al final son siempre las mujeres las que denigran a otras mujeres. Qué cansado estoy”.

Un "basta" al abuso de la prensa

Un "basta" al abuso de la prensa | Fuente: RTVE

Costanzia siente que se ha establecido una narrativa de acoso constante que no tiene fin. Por eso, ha decidido que el silencio ya no es una opción válida para ellos. Quiere que se sepa que están sufriendo y que la situación les está sobrepasando por la falta de respeto a su intimidad.

Su mensaje ha sido un "basta ya" en toda regla. Ha confesado sentirse al límite de sus fuerzas: “Estoy harto de callarme y de aguantar siempre el abuso interminable que se hace en ciertos medios de comunicación”. El hijo de Mar Flores está convencido de que se ha puesto una diana sobre Alejandra Rubio simplemente por ser una mujer joven y mediática, y ha pedido un poco de humanidad: “Hay que dar importancia a estas cosas. Hay que dejar al lado tanto odio”.

El anuncio en televisión y el difícil proceso de Alejandra Rubio

El anuncio en televisión y el difícil proceso de Alejandra Rubio | Fuente: Telecinco

Alejandra Rubio trató de poner el foco en lo positivo durante su entrevista en Mediaset. Allí, con una mezcla de nervios e ilusión, desveló que la familia crece. Lo hizo de una forma muy visual, usando carteles al estilo de la película ‘Love Actually’. Fue un momento tierno en el que confirmó lo que muchos ya sospechaban: “Tengo que anunciar algo que me hace muy feliz. Estas Navidades seremos uno más; la familia crece. Voy a ser madre otra vez”.

Sin embargo, detrás de las cámaras, la realidad es menos idílica. La nieta de María Teresa Campos ha admitido que el proceso está siendo duro. No es un camino de rosas, ni mucho menos. A las náuseas y el cansancio propio de la gestación se les suma el peso de las críticas. De hecho, reconoció que “No tuve un primer embarazo fácil y este tampoco está siendo un camino de rosas. Física y anímicamente me afecta mucho. Me aconsejaron que no lo contara tan pronto”. Alejandra se encuentra ahora mismo en su semana quince.

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Reacciones del entorno familiar y apoyo de figuras públicas | Fuente: Instagram

Para contrarrestar todo este ruido externo, la pareja ha decidido refugiarse en los suyos y en el cariño que también les llega, aunque a veces parezca menos ruidoso que el odio. Alejandra ha querido agradecer las muestras de afecto compartiendo una sesión de fotos íntima con Carlo. Son imágenes en blanco y negro, donde se les ve unidos. “Vamos a ser uno más. Gracias a tod@s por vuestras bonitas palabras”, escribió.

El apoyo familiar ha sido unánime y fundamental. La futura abuela, Terelu Campos, no ha tardado en manifestar su inmensa alegría por la llegada de un nuevo nieto: “Y yo feliz de otro bebé!!! Os quiero mucho a los tres!!”. También personajes conocidos como Georgina Rodríguez o Makoke han querido dejar sus felicitaciones.