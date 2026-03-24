La "Guerra del Asiento" y el día que Inglaterra celebró una victoria que acabó en el mayor ridículo de su historia

La arrogancia británica alcanzó su punto álgido en 1741, cuando el almirante Edward Vernon dio por sentada la conquista de Cartagena de Indias. Con una flota que solo sería superada siglos después en Normandía, el Reino de Inglaterra comenzó a festejar antes de tiempo una victoria que nunca llegó a materializarse en el campo de batalla.

Mientras las campanas de Londres repicaban con júbilo, en las costas del Caribe se gestaba una de las humillaciones militares más grandes de la historia moderna. Un solo hombre, apodado el "Mediohombre" por sus múltiples mutilaciones de guerra, estaba a punto de desmantelar el orgullo de la armada más poderosa de la época.

La descomunal flota con la que Inglaterra quiso borrar a España

El despliegue naval ordenado por el Almirante Vernon contaba con más de 180 navíos y cerca de 30,000 hombres decididos a tomar el control del comercio americano. Esta expedición de dimensiones faraónicas superaba con creces cualquier fuerza defensiva que los españoles pudieran reunir en ese momento crítico del conflicto.

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La confianza del alto mando británico era tan absoluta que no dudaron en enviar emisarios a Europa para anunciar la caída inminente de Cartagena. Para los estrategas de Londres, la resistencia española era un simple trámite administrativo antes de reclamar las llaves del Nuevo Mundo.

Blas de Lezo: el muro humano contra la invasión

Frente a la marea británica se encontraba Blas de Lezo, un estratega que compensaba su falta de miembros con una inteligencia táctica superior y una voluntad inquebrantable. A pesar de contar con apenas seis navíos y una fracción de hombres, organizó una defensa basada en el conocimiento del terreno y la ingeniería.

Lezo no solo resistió el bombardeo incesante, sino que utilizó la topografía y las enfermedades tropicales como aliadas para desgastar la moral de las tropas inglesas. Cada día que pasaba sin que Vernon lograra romper las murallas, la victoria británica se convertía en un espejismo cada vez más lejano.

Las medallas de la vergüenza que aún existen

Convencido de su éxito, Vernon envió noticias a Inglaterra que desataron una euforia colectiva sin precedentes en la capital británica. El rey Jorge II, en un arrebato de triunfalismo, ordenó la acuñación de medallas conmemorativas que mostraban al marino español arrodillado entregando su espada.

Estas piezas de metal, que hoy son tesoros para los coleccionistas de curiosidades históricas, se convirtieron en la prueba física del ridículo internacional que sufrió el imperio. Se celebraron desfiles y se compusieron himnos para una conquista que solo existía en la imaginación de un almirante cegado por el ego.

El desastre final y el silencio impuesto por el Rey

Cuando la realidad golpeó a la flota británica, el resultado fue catastrófico: miles de bajas y una retirada desordenada bajo el fuego de los fuertes españoles. La derrota de la Royal Navy fue de tal magnitud que puso en peligro la estabilidad económica de la corona inglesa durante varios años.

Al conocerse la verdad en Londres, la reacción oficial no fue la autocrítica, sino la censura más estricta para ocultar el fracaso absoluto ante la opinión pública. Se prohibió por ley escribir sobre la expedición para evitar que el prestigio de la nación se hundiera definitivamente en el continente.

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Factor del Conflicto Inglaterra (Cifras/Estado) España (Cifras/Estado) Fuerza Naval 186 navíos de guerra 6 navíos de línea Bajas Estimadas 18,000 hombres muertos 800 hombres muertos Resultado Político Silencio oficial impuesto Hegemonía mantenida

El legado de una victoria olvidada en los libros

A pesar de la importancia estratégica de esta batalla, la historiografía anglosajona ha mantenido un perfil bajo sobre este episodio durante siglos. La figura de Blas de Lezo ha tardado generaciones en recibir el reconocimiento internacional que merece como uno de los mejores marinos de todos los tiempos.

Hoy, la Guerra del Asiento se estudia como el ejemplo perfecto de cómo la arrogancia puede derrotar ejércitos antes de que se dispare el primer cañón. Aquellas medallas de la victoria prematura siguen recordándonos que, en la historia, no se debe celebrar el triunfo hasta que el último barco haya regresado a puerto.