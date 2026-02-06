¿Vale la pena YouTube Premium? Llevo 3 meses pagando 14 euros y este es el motivo por el que no volvería atrás

YouTube es, sin lugar a dudas, uno de los servicios de contenidos en streaming más populares del planeta, contando con millones de personas que cada día acceden al mismo para disfrutar de vídeos de todo tipo. Sin embargo, tiene un problema del que muchos se quejan, y son los numerosos anuncios de publicidad que aparecen tanto antes como durante y después de cada vídeo.

Ante las molestias que estos generan, es habitual preguntarse si vale la pena pagar por YouTube Premium, y tras llevar tres meses pagando 14 euros, tenemos claro el motivo por el que no volveríamos atrás. Conoce por qué deberías darle una oportunidad a esta suscripción mensual.

¿MERECE LA PENA PAGAR POR YOUTUBE PREMIUM?

En una era en la que YouTube está incluso superando a Netflix en el terreno del streaming, nos encontramos con que cada vez más personas deciden visualizar contenidos en la plataforma de vídeos de Google.

Publicidad

Los anuncios son uno de los motivos por los que muchas personas deciden pagar por el plan individual de YouTube Premium, aunque no es lo único, ya que lleva asociados otros servicios y características interesantes. Entre ellos se encuentran el disfrutar de vídeos sin conexión y las reproducciones en segundo plano.

Tras tres meses probando las ventajas de YouTube Premium, podemos decir que es una de las mejores suscripciones que se pueden contratar por todas sus ventajas. Tres meses de suscripción suponen desembolsar casi 42 euros, pero se debe reconocer que ha merecido la pena, pues se pueden ver cientos de horas de contenido sin interrupciones.

Además, hay que tener en cuenta que la app para móviles lleva asociadas otras ventajas interesantes, como:

Reproducción de vídeos en segundo plano.

Reproducción de contenido con el móvil bloqueado.

Listas de cola de reproducción.

Descargas para poder disfrutar de contenidos sin conexión a internet.

Por si esto fuera poco, con la suscripción a la plataforma de vídeos se incluye la suscripción a YouTube Music, una de las principales alternativas del mercado a Spotify o Apple Music.

YOUTUBE PREMIUM ES UNA DE LAS MEJORES SUSCRIPCIONES DEL MERCADO

Fuente: Unsplash

Con más de 125 millones de suscriptores en todo el planeta, YouTube Premium puede ser considerada como una de las mejores suscripciones del mercado. Además, no hay que olvidar que ofrece una prueba gratuita de un mes para quienes quieran comprobar cómo funciona.

Aunque hay quienes criticaron hace unos meses el aumento del precio de esta suscripción, a nivel personal podemos recalcar que es una buena opción pagar por las ventajas que ofrece el plan Premium. No obstante, todo dependerá del uso que cada uno le dé a la plataforma de vídeos y, en su caso, a la plataforma de música en streaming.

Por lo tanto, si eres una persona que utiliza con frecuencia este servicio de Google, merece mucho la pena pagar la suscripción, aunque si solo la utilizas de manera ocasional, puede que prefieras invertir tu dinero en otras cosas, o simplemente no te resulten muy molestos los anuncios de publicidad.

Publicidad

YOUTUBE GANA TERRENO A LA TELEVISIÓN TRADICIONAL

Fuente: Unsplash

Ahora que YouTube ha implementado la IA en una polémica función que revolucionará la reproducción de vídeos, tenemos que destacar que pagar por la suscripción Premium tiene una gran ventaja con respecto a la televisión tradicional, a la que cada vez gana más terreno. Esta no es otra que poder decir adiós a los anuncios y centrarse en disfrutar del contenido deseado.

Actualmente, la plataforma de vídeos ya no es una opción que se utilice solo en smartphones o tablets, sino que cada vez se consume más en televisores inteligentes. De hecho, durante el pasado año 2025, hubo meses en los que el streaming superó la suma de televisión en abierto y cable en Estados Unidos, lo que refleja el gran crecimiento del servicio.

Mientras la televisión tradicional sigue apostando por una parrilla que está ligada a un contenido concreto, la gran ventaja de YouTube es que está repleto de contenidos para todos los gustos y necesidades, que además sigue recomendando constantemente contenido relacionado.

De esta forma, invita a poder disfrutar de mucho más contenido personalizado y que de verdad pueda atraer la atención, algo contrario a una televisión tradicional en la que nos vemos limitados por lo que nos deciden ofrecer en cada momento.