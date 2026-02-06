Laura Madrueño abandona ‘Supervivientes’ y Telecinco la sustituye con este conocido rostro de Atresmedia

Hay noticias que se ven venir y otras que te dejan pegado al asiento, y la que hemos conocido este jueves 5 de febrero pertenece sin duda al segundo grupo. La cadena de Mediaset ha soltado una auténtica bomba informativa que afecta a uno de sus buques insignia. Prepárate para ver una cara nueva en los Cayos Cochinos porque 'Supervivientes' tiene una nueva presentadora.

Telecinco ha anunciado oficialmente que María Lamela se convertirá en la nueva presentadora de 'Supervivientes 2026' desde Honduras. El movimiento es estratégico y muy llamativo, ya que la comunicadora había sido hasta ahora un rostro habitual y muy querido de la competencia, Atresmedia. Ahora, cruza la acera para incorporarse al reality show y narrar la aventura de los concursantes en las condiciones más extremas. Con este cambio, recoge el testigo de Laura Madrueño, quien ha sido la conductora de la mítica Palapa desde el año 2023.

Un relevo inesperado en ‘Supervivientes’

La próxima edición del espacio de supervivencia llegará próximamente a Mediaset y, para tranquilidad de los fans clásicos, contará de nuevo con Jorge Javier Vázquez al frente de las galas principales desde el plató en Madrid. Esa parte de la ecuación no cambia. Sin embargo, el grupo audiovisual ha sorprendido a los espectadores con un comunicado donde se confirma el desembarco de Lamela en la aventura más dura de la televisión nacional.

Esta bienvenida supone inevitablemente el adiós de Laura Madrueño. La presentadora ha capitaneado las conexiones desde los Cayos Cochinos durante tres ediciones regulares y dos 'All Stars', dejando una huella importante en el formato. Su salida se produce después de cinco ediciones liderando la Palapa más famosa de nuestra televisión.

Durante el 'All Stars' más reciente, la propia Laura Madrueño reconoció a verTele y otros medios las duras condiciones climatológicas que condicionaban su trabajo diario en Honduras. “Este último ha sido el que más tiempo hemos tenido que pasar en el cayo debido a los temporales”, confesó. Y es que el desgaste es real: en 2025, la presentadora vivió en Honduras durante aproximadamente cinco meses, y eso sin contar el tiempo previo de preparación a la emisión del reality show. Ahora, es el turno de María Lamela de enfrentarse a ese reto titánico en 'Supervivientes'.

El legado de presentadores en Honduras

Con esta incorporación, la comunicadora se suma a una lista muy exclusiva de presentadores que estuvieron presentes en las distintas localizaciones desde las que se emitió el formato 'Supervivientes' a lo largo de sus 26 años de historia. Es un club selecto de profesionales que han sabido transmitir la dureza y la emoción del concurso a miles de kilómetros de casa.

Para que te hagas una idea de la responsabilidad que asume Lamela, basta con repasar los nombres que la precedieron. La lista la inauguró Juanma López Iturriaga, quien estuvo al pie del cañón desde el año 2000 hasta 2021 en diferentes etapas. También pasaron por allí rostros míticos como Paula Vázquez entre 2003 y 2005, o el inolvidable José María Íñigo en la edición de 2006.

La historia del programa continuó con Mario Picazo, que cubrió el periodo de 2007 a 2009, coincidiendo en 2008 con Óscar Martínez. Más tarde llegarían Eva González en 2010 y Raquel Sánchez Silva, que estuvo en las ediciones de 2011 y 2014. Por supuesto, no podemos olvidar a Lara Álvarez, quien marcó una época muy larga y exitosa desde 2015 hasta 2022, antes de pasar el relevo a Laura Madrueño (2023 - 2025). Ahora, en 2026, María Lamela escribe su propio nombre en esta cronología televisiva.

Quién es realmente María Lamela

Seguro que te suena su cara, pero quizás no conoces todos los detalles de su trayectoria. María Lamela, nacida en 1991, es natural de la localidad lucense de Vilalba. Su formación es sólida: se graduó en Comunicación Audiovisual en A Coruña y quiso ir un paso más allá complementando su formación posteriormente con un máster en Reporterismo Televisivo por la Universidad Rey Juan Carlos. Además, un dato curioso que quizás le sirva ante las cámaras es que también tiene experiencia académica en ámbitos como el Arte Dramático.

Con el paso del tiempo, Lamela se convirtió en un rostro recurrente en distintos espacios emitidos tanto en cadenas de televisión a nivel nacional como autonómico. Aunque ahora la asociamos mucho a Atresmedia, lo cierto es que conoce la casa a la que llega. A lo largo de su trayectoria, formó parte de la plantilla de Mediaset España entre 2016 y 2017. En aquella etapa fue redactora y reportera en Informativos Telecinco, una experiencia que le permitió dar el salto también al programa 'Crónica Cuatro'.

Más tarde, su carrera siguió creciendo y formó parte de proyectos de productoras y cadenas importantes como La Fábrica de la Tele, RTVE o Telemadrid. Fue en el año 2018 cuando fichó por Atresmedia, el grupo que ahora abandona. Allí prestó servicios en 'Liarla Pardo' y posteriormente se incorporó al equipo del programa 'Más vale tarde'. Su peso en la cadena fue tal que incluso presentó las entregas veraniegas de este espacio junto a Marina Valdés.

Muchos se preguntarán si el perfil de María Lamela encaja con un formato tan salvaje como 'Supervivientes'. La respuesta está en su currículum, y es afirmativa. La comunicadora también tiene experiencia demostrable en espacios de telerrealidad y aventuras. De hecho, presentó 'Salvaxe' en la Televisión de Galicia (TVG), un espacio de aventuras con una premisa muy exigente en el que 18 concursantes luchaban por mejorar sus condiciones de vida rodeados únicamente de naturaleza.

Esa experiencia previa en la autonómica gallega, donde lidiaba con concursantes en entornos naturales, parece el entrenamiento perfecto para lo que se va a encontrar en Honduras. Además, en la misma cadena autonómica también conducía el magacín 'Hora galega', cuya emisión estaba reservada a los fines de semana, demostrando su versatilidad para el directo.

Finalmente, conviene destacar una faceta más de la nueva presentadora de 'Supervivientes'. En 2024 publicó el libro Microdramas: Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV. En esta obra se dedicó a narrar sus vivencias en televisión desde la primera línea, lo que nos indica que es una mujer de acción que no tiene miedo a mancharse las botas y contar la verdad de lo que ocurre, algo imprescindible para conectar con la audiencia desde los Cayos Cochinos.