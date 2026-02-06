​El precio de las Ray-Ban Meta Wayfarer toca fondo en MediaMarkt este febrero

Las gafas inteligentes han dado un salto adelante al fusionar moda y tecnología en un solo dispositivo, dejando de ser un accesorio de ciencia ficción para convertirse en una realidad palpable y estilosa. Si estabas esperando el momento perfecto para hacerte con el gadget del momento, presta atención porque las Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008 están protagonizando uno de los movimientos comerciales más interesantes del año.

​Ray-Ban vuelve a poner el foco en la tecnología con una nueva rebaja en las Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008, uno de los modelos de gafas inteligentes más codiciados. No es habitual ver descuentos tan pronunciados en productos que combinan el diseño icónico de una marca legendaria con la ingeniería punta de un gigante como Meta.

​Las Ray-Ban Meta Wayfarer y la rebaja histórica en MediaMarkt que rompe el mercado actual

​Para entender la magnitud de esta oportunidad, primero hay que mirar los números habituales. Normalmente, estas gafas inteligentes rondan o superan los 399 euros en comercios como Amazon, un precio que, aunque justificado por sus prestaciones, supone una barrera de entrada importante para muchos usuarios. Sin embargo, MediaMarkt da un golpe sobre la mesa y desploma su precio hasta los 246 euros. Estamos hablando de una diferencia abismal que cambia por completo la ecuación de valor del producto.

​Firmando una de las rebajas más agresivas vistas hasta la fecha, este movimiento coloca a las Ray-Ban Meta Wayfarer en un rango de precio mucho más accesible. Es un descuento que marca un mínimo histórico en este mes de febrero y que invita a reconsiderar la compra de accesorios tecnológicos tradicionales. Por menos de 250 euros, se obtiene un dispositivo que no solo protege la vista con el estilo clásico de la montura Wayfarer, sino que integra un ordenador en miniatura capaz de interactuar con el mundo digital sin necesidad de pantallas físicas bloqueando nuestra visión.

​Captura tu mundo sin sacar las manos de los bolsillos

​Lo que hace verdaderamente especiales las Ray-Ban Meta Wayfarer es la libertad que ofrecen. Olvídate de tener que buscar el teléfono, desbloquearlo y abrir la aplicación de cámara mientras el momento perfecto se escapa. Estas gafas incorporan una cámara gran angular de 12 MP capaz de capturar fotos y grabar vídeos en primera persona sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo. Gracias a sus cámaras integradas y a la conectividad con el smartphone, permiten capturar imágenes y vídeos desde un punto de vista propio con total naturalidad.

​La calidad de imagen está pensada para compartir. El sensor de 12 MP asegura que tus recuerdos tengan la nitidez necesaria para las redes sociales, pero la experiencia no se queda solo en lo visual. A ello se suman cinco micrófonos y altavoces abiertos integrados en la montura, que permiten grabar audio con gran claridad, escuchar música o realizar llamadas manos libres sin aislarte del entorno. A diferencia de los auriculares con cancelación de ruido que te desconectan del mundo, el diseño de altavoces abiertos te permite disfrutar de tu playlist favorita o atender una llamada importante mientras sigues consciente del tráfico o de las conversaciones a tu alrededor.

​Inteligencia Artificial y conectividad total

​El apellido Meta en estas Ray-Ban Meta Wayfarer no es decorativo. Gracias a la integración de Meta AI, estas gafas inteligentes ofrecen control por voz, traducción en tiempo real y transmisión en directo en plataformas como Instagram o Facebook. Imagina poder transmitir lo que tus ojos están viendo en tiempo real a tus seguidores sin tener que sostener el teléfono en una posición incómoda. Es la herramienta definitiva para creadores de contenido y para cualquiera que quiera compartir sus experiencias de la forma más inmersiva posible.

​Además, la compatibilidad no es un problema, ya que son compatibles con Android e iOS, funcionando a la perfección con la inmensa mayoría de smartphones del mercado. En cuanto a la energía necesaria para mover toda esta tecnología, su autonomía alcanza hasta 4 horas de uso continuo. Puede parecer poco si lo comparamos con un móvil, pero aquí entra en juego el estuche. Estas horas son ampliables hasta 32 horas adicionales mediante la funda de carga, lo que garantiza que tendrás batería suficiente para varios días de uso moderado sin necesidad de buscar un enchufe de pared.

​La competencia aprieta con Insta360

La competencia aprieta con Insta360

​Aunque las Ray-Ban Meta Wayfarer son las protagonistas indiscutibles de las gafas inteligentes, el sector de la captura de vídeo en primera persona está muy reñido. Insta360 contraataca a Ray-Ban desplomando el precio de su cámara de acción GO 2, ofreciendo una alternativa para aquellos que priorizan la acción deportiva sobre el estilo de vida urbano.

​Insta360 contraataca con una rebaja contundente en su cámara de acción GO 2, que pasa a estar disponible por 367,99 euros en Miravia. Un descuento especialmente interesante si lo comparamos con su precio habitual en Amazon, donde supera los 399€. Aunque el precio de la oferta de las Ray-Ban es inferior, la propuesta de Insta360 tiene un público muy específico.

​Es una cámara de acción ultracompacta diseñada para grabar en movimiento sin complicaciones. Su gran baza es el tamaño y la resistencia. Con solo 27 gramos de peso y un sensor de 1/2.3”, captura vídeo en 1440p con gran nitidez, incluso en escenas dinámicas. Además, es resistente al agua hasta 4 metros, ideal para deportes, viajes y actividades al aire libre donde unas gafas podrían correr peligro de caerse o mojarse.