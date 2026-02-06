El plan del Barça en la portería obliga a pagar para dar salida a Szczesny

El FC Barcelona se encuentra en un momento decisivo para definir su portería a medio y largo plazo. Y para ello piensa en dar salida a Szczesny. Tras varios cursos marcados por lesiones graves, soluciones de emergencia y movimientos de última hora, la dirección deportiva considera que ha llegado la hora de cerrar una etapa.

El pasado verano ya fue una señal clara: el club apostó fuerte por Joan García y renovó a Wojciech Szczesny, un movimiento que se interpretó como una medida de estabilidad tras la rotura del tendón rotuliano de Ter Stegen. Sin embargo, el escenario ha vuelto a cambiar por completo.

La recaída física del portero alemán durante su etapa en el Girona ha reabierto un debate que en las oficinas de Arístides Maillol nunca se dio por cerrado del todo. Aunque el guardameta polaco tiene contrato hasta 2027, su continuidad más allá del próximo 30 de junio está lejos de estar garantizada. El acuerdo de renovación firmado en 2025 incluía una cláusula específica que permite al Barça rescindir de forma unilateral el último año de contrato del guardameta, previo pago de una indemnización que ya está estipulada.

Wojciech Szczesny no entra en los próximos planes del Barça

Las cifras ya están sobre la mesa de la junta directiva. El Barça podría ejecutar esa salida abonando alrededor de dos millones de euros, una cantidad pactada como razonable y sensiblemente inferior al coste total que supondría mantener el vínculo contractual un año más. Se trata de una fórmula diseñada específicamente para facilitar una desvinculación amistosa si el contexto deportivo así lo exigía, algo que ahora parece más probable que nunca debido a la necesidad de liberar masa salarial y fichas en la primera plantilla.

Joan García se consolida como el pilar del nuevo proyecto

En el entorno del club destacan que la relación con el portero polaco es excelente. El veterano guardameta ha asumido sin problemas su rol secundario, ha sido un apoyo constante para los jóvenes en el vestuario y su actitud ha convencido tanto al cuerpo técnico como al área deportiva liderada por Deco.

Pero el Barça entiende que la planificación no puede basarse exclusivamente en el buen ambiente o en soluciones temporales. La llegada de Joan García no fue un fichaje más; en los despachos se le considera el pilar sobre el que debe sostenerse la portería en los próximos años.

Su progresión, su perfil joven y su enorme margen de crecimiento encajan perfectamente con la idea de construir una estructura estable y sostenible económicamente. En ese contexto, la continuidad de Szczesny se analiza ahora más desde la lógica estratégica que desde el rendimiento inmediato bajo los palos. El Barcelona necesita definir quién será el segundo portero del proyecto 2026-27 y si ese rol debe ocuparlo un perfil veterano o un guardameta con mayor recorrido por delante que pueda competir de tú a tú por la titularidad.

Joan García es el gran pilar del Barça en portería

La vuelta de Iñaki Peña, actualmente cedido en el Elche, añade otra variable fundamental a la ecuación. El canterano está sumando minutos de calidad y su regreso obliga a tomar decisiones claras para evitar un exceso de efectivos en una posición tan sensible. El próximo verano podrían llegar a reunirse hasta cuatro guardametas de primer nivel si contamos la recuperación de Ter Stegen, lo que hace inviable mantener a todos en nómina sin generar un conflicto de roles o un gasto innecesario en salarios.

Flick y Deco diseñan una portería sin exceso de efectivos

Aunque la rescisión de Szczesny todavía no es oficial, en el club reconocen que el escenario está preparado para que se produzca si no hay un giro inesperado en los próximos meses. La decisión final dependerá de las conversaciones pendientes entre Deco y Hansi Flick, quienes deben consensuar el perfil ideal que acompañe a Joan García la próxima temporada. Flick valora la experiencia, pero también exige un nivel físico óptimo para un equipo que juega con la defensa muy adelantada y requiere un portero rápido en las salidas.

Ter Stegen ya ha confirmado que volverá a pasar por el quirófano para solucionar definitivamente sus problemas físicos, lo que le mantendrá de baja al menos cuatro meses. Esta situación de incertidumbre con el alemán hace que la figura del segundo portero sea más relevante que nunca. El club no quiere repetir errores del pasado y busca una transición limpia hacia un modelo donde la juventud y la salud financiera sean las prioridades.

La revolución en la portería azulgrana está cerca de completarse con la salida de piezas que cumplieron su función en momentos de crisis. Salvo sorpresa mayúscula, Wojciech Szczesny será uno de los futbolistas que cierre definitivamente un ciclo pensado para una emergencia, dejando paso a una estructura más joven y alineada con el futuro estructural del Barça. El pago de esos dos millones de euros se ve en el club no como un gasto, sino como una inversión para equilibrar la plantilla de cara a los retos de 2026.