El mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' es de 2.716.000 euros y ya tiene dueño

La historia de la televisión en España ha escrito una nueva página dorada, y esta vez tiene nombre y apellido de mujer. Rosa Rodríguez ha logrado lo que parecía imposible: completar 'El Rosco' y llevarse el bote más alto jamás entregado en los 26 años de trayectoria del concurso. Estamos hablando de nada menos que 2.716.000 euros.

Rosa se ha convertido en una leyenda de 'Pasapalabra' al batir en un duelo épico a Manu Pascual, el hombre récord del formato. Lo que hemos vivido en el prime time especial de la cadena ha sido el desenlace de una batalla cultural que ha durado casi 15 meses. La concursante nacida en Argentina, pero que ya siente A Coruña como su casa, ha necesitado 307 enfrentamientos para tocar el cielo. Y como suele pasar en estas ocasiones, la tensión se mantuvo hasta el último suspiro, literalmente.

A falta de tres segundos para terminar su cuenta, la tensión en el plató se podía cortar con un cuchillo. Rosa tenía 24 aciertos en verde y solo le quedaba una letra para cambiar su vida. Roberto Leal ha leído la definición que ya es historia: “Empieza por M: Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP”.

El silencio se hizo absoluto hasta que Rosa lanzó su respuesta: “Morrall”. Fueron instantes de incertidumbre hasta que el presentador soltó ese mítico “¡Síííí!” que desató la locura. Rosa acababa de completar las 25 casillas. Entre las palabras buscadas por 'Pasapalabra', la ganadora tuvo que dar con algunas sencillas como “harina”, “gogó”, “contribuyente”, o“liendre”. Sin embargo, el mérito estuvo en sacar adelante tres mucho más rebuscadas: “piafar” como la acción de alzar un caballo las patas delanteras alternativamente, y “vitáfono” como el nombre del sistema de cine sonoro creado en la década de 1920. La del jugador de la NFL fue la guinda del pastel.

Manu Pascual: el adiós del gigante

En toda historia de éxito hay una cara B, y en 'Pasapalabra' esa cara es la del que se queda a las puertas. Un desenlace al duelo más longevo de siempre, con un total de 307 enfrentamientos, que ha dejado a Manu Pascual como el derrotado en esta ocasión. Es imposible no acordarse de lo que pasó con Orestes en 2023. El concursante madrileño, natural de Collado Villalba, ha sido un rival formidable y se ha quedado con la parte más amarga de todo hito del programa.

Manu fue el primero en llegar al concurso de Roberto Leal, el 16 de mayo de 2024. Este graduado en Psicología no se va con las manos vacías, ni mucho menos. Se marcha con los 270.600€ que llevaba acumulados, tal y como han hecho otros de los 4 'perdedores' de los grandes 'Roscos' de la presente etapa en Atresmedia. Además, se lleva bajo el brazo un récord absoluto de permanencia tras 437 programas, superando al propio Orestes Barbero (360). Sus números asustan: 161 'Roscos' ganados, 147 perdidos y 129 empatados.

La deportividad ha reinado hasta el final. “Ha sido un placer competir contigo, al final es el tipo de rivalidad que te hace ser mejor porque te empuja a mejorar”, le dijo Rosa a su compañero, reconociendo que tener a alguien tan preparado enfrente ha sido clave para su preparación.

Una profesora que cumple un sueño

Rosa Rodríguez ya es historia de 'Pasapalabra', pero detrás de la concursante hay una persona con sueños muy terrenales. A sus 32 años, esta graduada en Filología Inglesa y profesora de español ha visto cumplido su objetivo. Su camino no ha sido un paseo militar: ha necesitado 96 triunfos, ha sufrido 120 derrotas y ha firmado 91 empates contra Manu.

Tras la euforia inicial, las primeras palabras de Rosa han sido para los suyos, demostrando que el dinero no ha cambiado sus prioridades. “Ahora pienso en mi familia, en mi madre, mi padre, que lo han dado todo por nosotros, para que tuviéramos una vida mejor, por tener oportunidades. Siempre he intentado dar lo mejor de mí en todo lo que he hecho, pero siempre te queda el deseo de que estén orgullosos de ti y ahora espero que lo estén. Y devolverles todo lo que nos dieron”, ha comentado visiblemente emocionada.

Sobre cómo le va a cambiar la vida esta millonada (aunque la cifra será inferior tras tributar a Hacienda), Rosa tiene los pies en el suelo. Su intención es retomar su vocación. “Ahora voy a vivir tranquila, seguiré dedicándome a lo que me gusta que es dar clases, pero sin la presión económica. Ahora lo haré por vocación. Y a la familia le prometí irnos de viaje a Argentina, así que lo haremos también”, explicó ante Roberto Leal.

El ranking de ‘Pasapalabra’ cambia de líder

Con este triunfo, el tablero de los grandes campeones se reescribe. Rosa Rodríguez ha desbancado a Rafa Castaño con el mayor premio de siempre. Hasta la fecha, el sevillano lideraba la lista con los 2.272.000 euros que ganó en 2023, cuando le 'quitó' el honor a Eduardo Benito. Óscar Díaz era hasta ahora el 'dueño' del último bote, que ascendió a 1,8 millones de euros, pero la cifra de Rosa juega en otra liga. Para que te hagas una idea de la magnitud de lo conseguido en 'Pasapalabra', aquí tienes cómo queda el ranking de los premios más altos entregados en la historia del formato en España:

Rosa Rodríguez (2026, Antena 3): 2.716.000 euros Rafa Castaño (2023, Antena 3): 2.272.000 euros Eduardo Benito (2006, Antena 3): 2.190.000 euros David Leo (2016, Telecinco): 1.866.000 euros Pablo Díaz (2021, Antena 3): 1.828.000 euros

La lista continúa con nombres ilustres como Óscar Díaz, Juan Pedro Gómez o Fran González, pero todos miran ahora desde abajo a la nueva reina del concurso. No podemos pasar por alto el fenómeno mediático que ha supuesto este duelo. La rivalidad sana entre Rosa y Manu ha enganchado a la audiencia de una manera brutal. El programa ha logrado una media del 25% de cuota y 2.616.000 espectadores en este tiempo, registrando el 68% de los minutos de oro del presente curso.