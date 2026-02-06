El mapa de la DGT para ver balizas V16 activas: la alternativa no oficial que resulta más útil

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene su propio mapa oficial en el que se encuentran registradas todas las incidencias que surgen en las carreteras españolas, y en las que también aparecen reflejadas las balizas V16 activas desde el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor la obligatoriedad de hacer uso de este dispositivo de emergencia.

Sin embargo, este mapa no es del todo claro para algunos usuarios, por lo que se debe conocer la alternativa no oficial que resulta más útil y que permite conocer con mayor precisión y comodidad los lugares de la geografía española en los que hay algún vehículo con esta señalización activa.

EL MAPA DE TRÁFICO DE LA DGT QUE MUESTRA LAS BALIZAS V16

Con la llegada del año 2026 también ha entrado en vigor la obligación de utilizar las balizas V16, que han nacido con grietas por los fallos de funcionamiento, en lugar de los triángulos de señalización a la hora de señalar accidentes o averías en carretera. No llevarla supone tener que enfrentar una multa de 80 euros.

Publicidad

Más allá de servir para evitar posibles atropellos, una de las grandes ventajas de estos dispositivos es su conectividad, ya que sirve para poder avisar a la DGT y que la información aparezca en los paneles luminosos y en el propio mapa interactivo de la Dirección General de Tráfico.

En el mapa oficial de la DGT podemos conocer tanto dónde hay vehículos detenidos por un accidente o avería como conocer las carreteras cortadas, desvíos, desprendimientos y eventos meteorológicos como baja visibilidad, entre otros. En este mapa, las balizas se señalan con la señal de circulación de peligro.

Sin embargo, si se pulsa sobre los filtros, pulsando en el botón de las tres rayas en la parte superior derecha, se podrán ajustar los filtros para que aparezca exactamente lo que queremos en el mapa. Si pulsamos sobre el icono, se podrá acceder a toda la información, con la carretera y el sentido de la marcha en el que se encuentra el vehículo detenido, por ejemplo.

Estos datos son anónimos y, en cuanto la DGT recibe la ubicación de un vehículo detenido con la baliza V16 activada, permitirá que el resto de conductores conozcan esta incidencia de tráfico.

LA ALTERNATIVA AL MAPA DE LA DGT PARA VER LAS BALIZAS V16

Fuente: Unsplash

Si solo quieres ver las balizas V16 que hay en diferentes puntos de España, existe otro mapa que surge como alternativa útil al mapa oficial de la Dirección General de Tráfico. Los datos recogidos por la plataforma DGT 3.0 son públicos a través de la API de DGT 3.0, lo que ha hecho que el ingeniero de ciberseguridad Héctor Julián Alijas haya creado su propio mapa.

En él aparecen reflejadas las balizas V16 activadas con algunas ventajas adicionales que proceden de datos públicos y fuentes oficiales. Se trata de mapabalizasv16, donde se puede abrir el mapa con todos los dispositivos activos en tiempo real. Además de las balizas V16 activas, también muestra aquellas que han estado activas recientemente.

Cuando se pulsa sobre una de las indicaciones, se puede acceder a toda la información conocida, con la posibilidad de compartirla e incluso ver el punto en el que se encuentra en Apple Maps, Google Maps o Waze. Además de la web, se puede descargar la app oficial para tenerla en el móvil siempre a mano.

Publicidad

¿SE PUEDEN VER LAS BALIZAS V16 EN GOOGLE MAPS Y WAZE?

Fuente: Unsplash

Los navegadores GPS no ofrecen la posibilidad de ver las balizas activadas en carretera de forma directa, pero sí que avisan de las incidencias en carretera, como coches detenidos o accidentes, por lo que es sencillo saber si aparece la ubicación en Google Maps y Waze al activar la emergencia.

No hay que olvidar, en todo caso, que tanto Google, que está detrás de Google Maps y Waze, como Apple, utilizan información que proviene de las autoridades, por lo que realmente tienen información para poder mostrar estos datos a los usuarios que usan sus aplicaciones.

De esta forma, este tipo de plataformas cuenta con una gran ventaja, que tiene que ver con la posibilidad de descartar incidencias falsas, que pueden ser notificadas por error o de manera intencionada y que se pueden comprobar posteriormente mediante la plataforma.