Reloj biológico: por qué el cerebro se despierta siempre unos minutos antes de que suene la alarma

Nuestro reloj biológico se encarga de la regulación de los ritmos circadianos mientras dormimos, controlando tanto cuándo dormimos como cuándo nos despertamos, sentimos hambre, nuestra temperatura corporal y las funciones metabólicas, entre otros, y sobre él hay algunas cuestiones que siempre han despertado la curiosidad de los científicos.

Uno de ellos tiene que ver con el motivo por el que el cerebro se despierta siempre unos minutos antes de que suene la alarma del despertador, un fenómeno que la ciencia se ha encargado de investigar, concluyendo que existen muchos factores que propician este fenómeno, en especial uno que nos indica que algo no va del todo bien.

FUNCIONAMIENTO PRECISO DEL RELOJ BIOLÓGICO

Fuente: Unsplash

El cerebro es un órganoque despierta mucha curiosidad entre los científicos por su importancia en nuestra vida, y tras conocer lo que sucede en él cuando nuestro equipo marca un gol decisivo, es turno de conocer el motivo por el que puede darse el caso de que nos despertemos minutos antes de que suene la alarma.

Publicidad

Esta es una experiencia más común de lo que pueda parecer, y al contrario de lo que muchos creen, la ciencia no lo considera una simple coincidencia. El estudio del cerebro humano ha revelado que este fenómeno es una respuesta al funcionamiento preciso del reloj biológico, un sistema interno capaz de anticipar la hora de activación diaria sin necesidad de estímulos externos.

En un artículo publicado en The Conversation, las expertas en sueño Alexandra Metse, Yaqoot Fatima y Danielle Wilson han asegurado que la clave se encuentra en una pequeña estructura neuronal del cerebro denominada núcleo supraquiasmático, el cual actúa como regulador de los ritmos circadianos.

De esta forma, desde este lugar se tendría el manejo de nuestro reloj biológico y de la coordinación de funciones esenciales como la vigilia, el sueño, la liberación de hormonas y la temperatura corporal, todo ello sincronizado con el ciclo de 24 horas.

EL PAPEL DEL RELOJ BIOLÓGICO DURANTE EL SUEÑO

Fuente: Unsplash

Más allá de tener clara la importancia de elegir un buen colchón para mejorar el descanso, tenemos que conocer cómo funciona nuestro reloj biológico y el ritmo circadiano, que se trata de un sistema que tiene una gran adaptabilidad y que aprende de nuestros hábitos diarios.

Esto supone que tiene en cuenta los horarios de descanso habitual, así como nuestras comidas o la exposición a la luz, todos ellos factores que hacen que el cerebro se pueda ajustar a nivel interno y por ello pueda anticiparse fisiológicamente a diferentes circunstancias.

Este es el principal motivo por el que nuestro organismo comienza a despertarse antes de que suene la alarma. No es una reacción consciente, sino que es una transición que forma parte de nuestro reloj biológico y que facilita el paso desde el sueño profundo a la vigilia sin grandes sobresaltos.

Entre los diferentes mecanismos implicados en el proceso, destaca cómo responde en la mañana el cortisol, que se eleva de manera gradual para favorecer la activación física y mental. Mientras sube esta hormona, desciende la melatonina, que está relacionada con el sueño, y la temperatura corporal aumenta ligeramente, siendo indicativos de que el cuerpo se prepara para iniciar el día.

Publicidad

Si estos procesos tienen lugar de una manera normal, se disfruta de un despertar menos brusco y más natural, y es por ello que cuando abrimos los ojos antes de que suene la alarma, es habitual que tengamos una mayor sensación de descanso. Además, será un indicativo de que existe una buena sincronización de nuestro reloj biológico.

LOS DESPERTARES ANTICIPADOS PUEDEN ADVERTIR DE UN PROBLEMA

Fuente: Unsplash

Aunque hemos visto solo cosas positivas de despertarse antes de que suene la alarma, al suponer una buena sincronización de nuestro reloj biológico y aportarnos una mayor sensación de bienestar al levantarnos, no todo es positivo, ya que los despertares anticipados pueden advertir de un problema.

La ansiedad y el estrés elevan los niveles de cortisol durante la noche, por lo que pueden llevarnos a que tenga lugar un estado de alerta prematuro en nuestro cerebro y un sueño que es más superficial, provocando incluso que el descanso no haya sido el suficiente.

Algunos hábitos como la falta de horarios estables o el tener que depender siempre del despertador para levantarse de la cama pueden provocar alteraciones en nuestros ritmos internos. En estos casos, el cerebro pierde precisión y puede llevarnos a sufrir desajustes del sueño.