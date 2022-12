Qué fue de Jorge Berrocal, concursante de GH1

La importancia de GH

“¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? ¿Quién?”. Una frase que marcaría para siempre a Jorge Berrocal tras su paso por la primera edición de Gran Hermano, que irrumpía en la vida de los españoles para cambiar de manera definitiva la forma de hacer televisión en España. Un fenómeno sociológico del que Berrocal no solo tuvo la oportunidad de formar parte, sino también de convertirse en uno de los participantes más recordados de esa primera edición.