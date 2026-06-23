El Gobierno aprueba ayuda a la dependencia duplicada para grados 2 y 3: 2.218 millones de euros

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la mayor inversión en dependencia de la historia democrática: 2.218 millones de euros adicionales para duplicar las ayudas que reciben las personas con mayor necesidad de apoyo. La medida beneficiará a 1,6 millones de ciudadanos con grados 2 y 3 de dependencia y a sus familias, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la sede del Imserso.

¿Qué ha aprobado exactamente el Ejecutivo?

Se trata de un real decreto ley que duplica las cuantías mínimas que reciben las comunidades autónomas para financiar las prestaciones por dependencia. El objetivo, según el Gobierno, es que el Estado asuma el 50 % del coste total del sistema, lo que supondrá superar los 7.200 millones de euros de inversión pública en 2027. La norma se centra en quienes tienen reconocida una dependencia de grado 2 (personas que no pueden vivir de forma autónoma pero no son grandes dependientes) y de grado 3 (los casos más vulnerables).

Pedro Sánchez ha subrayado que se trata de «la mayor inversión en dependencia de la historia democrática» y que permitirá «cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan». Las competencias en dependencia corresponden a las autonomías, por lo que el aumento de las cuantías mínimas que fija el Estado obligará a las comunidades a destinar más recursos a este fin.

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¿A quién beneficia la duplicación de la ayuda?

En la práctica, la medida afecta a cerca de 1,6 millones de personas y a sus familias, según las cifras facilitadas por el Ejecutivo. El real decreto duplica las prestaciones para quienes tienen reconocido un grado 2 y 3, y también para el grado 3 plus, el más severo. Este último fue creado a raíz de la ley ELA, pensada para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, el propio Sánchez ha reconocido que el desarrollo de esa norma se demoró más de un año y que, de los aproximadamente 4.500 pacientes de ELA que hay en España, solo algo más de un centenar ha recibido hasta ahora las ayudas.

La duplicación supone un incremento sustancial en la prestación económica que perciben mensualmente las personas dependientes. Para las familias, implica un alivio en los cuidados y una mayor cobertura de los servicios de atención, aunque el despliegue final dependerá de la gestión autonómica.

El reto de las listas de espera: las dos caras del balance

Uno de los objetivos que persigue el Ejecutivo es reducir las listas de espera de la dependencia. Según el Observatorio para la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 265.503 personas se encuentran en las listas de espera: 110.108 esperan una valoración y 155.352 ya tienen reconocida la prestación pero aún no la reciben. Sánchez ha afirmado que, desde 2020, su Gobierno ha conseguido rebajar esas listas en un 51 %.

Los directores sociales, sin embargo, cuestionan ese dato. Denuncian que el Ejecutivo maquilla las cifras al considerar en lista de espera solo a quienes superan el plazo máximo de 180 días para recibir la prestación reconocida, dejando fuera a otros colectivos en situación de espera. El contraste de cifras revela que, pese a la inversión anunciada, el desajuste entre las personas que necesitan atención y las que efectivamente la reciben sigue siendo uno de los puntos más controvertidos del sistema.

El Gobierno asegura que casi 1,6 millones de personas verán duplicadas sus prestaciones, mientras las asociaciones del sector ponen el foco en las más de 265.000 que siguen esperando.

La dependencia se ha convertido en los últimos años en uno de los asuntos más sensibles de la agenda social. Las asociaciones de familiares y los colectivos de personas con discapacidad reclaman desde hace tiempo una financiación más estable y menos sujeta a los vaivenes políticos. La decisión del Consejo de Ministros de este martes podría suponer un punto de inflexión, aunque la clave estará en cómo se ejecute en los territorios.

La inyección de 2.218 millones adicionales supone, en palabras de Sánchez, «un paso de gigante» para acortar esos desfases y acelerar la llegada de las ayudas. La previsión es que los efectos se noten de manera progresiva a lo largo de los próximos meses, a medida que las comunidades autónomas adapten sus presupuestos y procedimientos.

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