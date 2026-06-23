Conciertos por San Lorenzo en Huesca: Fangoria, Nil Moliner y Andrés Campo gratis

Si estás buscando un planazo de verano que combine música en directo, buen rollo y entrada libre, Huesca tiene la respuesta. Del 10 al 14 de agosto, las Fiestas de San Lorenzo despliegan un cartel de conciertos gratuitos en en el escenario exterior del Palacio de Congresos que va a ser la envidia de media España. Y lo mejor: son gratis, sin entrada, así que solo necesitas ganas de disfrutar.

El cartelazo de conciertos en el Palacio de Congresos

El Ayuntamiento de Huesca ha confirmado la programación para el escenario exterior del Palacio de Congresos, con todas las actuaciones a las 00:15 de la noche. La variedad de estilos es total, desde el pop electrónico de Fangoria hasta el techno de Andrés Campo, el artista local que triunfa en medio mundo. Aquí va la lista completa:

10 de agosto – Fangoria : Alaska y Nacho Canut repasan sus éxitos inmortales como Ni tú ni nadie.

: Alaska y Nacho Canut repasan sus éxitos inmortales como Ni tú ni nadie. 11 de agosto – Nil Moliner : pop fresco y optimista con Soldadito de hierro para el público joven.

: pop fresco y optimista con Soldadito de hierro para el público joven. 12 de agosto – Big Lois : el nuevo talento urbano que conecta con las plataformas digitales.

: el nuevo talento urbano que conecta con las plataformas digitales. 13 de agosto – Nacha Pop : clásicos de la Movida Madrileña como La chica de ayer.

: clásicos de la Movida Madrileña como La chica de ayer. 14 de agosto – Andrés Campo: cierre por todo lo alto con el oscense referente del techno.

La cosa promete, y encima todos los conciertos son con entrada libre.

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Por qué este planazo es para todos los públicos (y para ti)

El Ayuntamiento ha apostado por un cartel pensado para mezclar generaciones, con un presupuesto que supera los 250.000 euros. No es casualidad: el año pasado, los conciertos en este mismo escenario reunieron a más de 10.000 personas, según datos municipales. La programación se traslada a diversos escenarios por toda la ciudad, pero el del Palacio de Congresos es el epicentro.

Fangoria trae una propuesta estética inconfundible, Nil Moliner ese optimismo que engancha, y Andrés Campo un techno de altura, habitual de Tomorrowland o Monegros. La mezcla hace que lo mismo disfrutes en familia que con la pandilla de amigos. Yo, desde luego, no me lo pienso.

Además, el ambiente festivo de San Lorenzo se respira en cada rincón. Los conciertos arrancan a medianoche, así que puedes pasar la tarde de tapeo por el centro y luego ir al recinto, que está a un paso del centro de Huesca. Y si te preocupa el acceso, el Palacio de Congresos tiene buena comunicación y zona de aparcamiento, ideal para quien venga de fuera.

Los mejores planes de verano no siempre son los más caros: a veces el que más se recuerda es ese concierto gratis al aire libre con los amigos.

Todo lo que necesitas saber para no perdértelo

Como resumen: los conciertos gratuitos de San Lorenzo 2026 se celebran del 10 al 14 de agosto en el Palacio de Congresos de Huesca, a las 00:15 horas. La entrada es libre hasta completar aforo, y aunque suene a plan nocturno, el ambiente es seguro y familiar. La alcaldesa Lorena Orduna ha destacado que “se ha conseguido configurar un cartel pensado para todos los gustos y edades”. O sea, que no hay excusa.

Si quieres más detalles o el resto de la programación (porque habrá 11 escenarios en total), consulta la web del Ayuntamiento de Huesca. Apunta el plan, que las entradas vuelan… aunque sean gratis. Mi consejo es que vayas con antelación, porque el año pasado se llenó hasta la bandera.

🎟️ La ficha del plan