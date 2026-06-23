El Tribunal Constitucional convoca un concurso para plazas de Gestión Procesal y Tramitación: requisitos

El Tribunal Constitucional acaba de publicar en el BOE una convocatoria que abre la puerta a varios puestos en la Administración de Justicia. Si eres funcionario de carrera en los cuerpos de Gestión Procesal o Tramitación, esta puede ser tu oportunidad para cambiar de destino mediante un concurso de méritos.

La convocatoria, publicada hoy 23 de junio en el BOE, incluye al menos una plaza de gestor o gestora para el propio Tribunal Constitucional. No es una oposición abierta, sino un concurso restringido a personal funcionario que ya está dentro de la Administración de Justicia. Las solicitudes se presentan exclusivamente por vía electrónica y el plazo termina el 14 de julio de 2026.

¿Quién puede solicitar estas plazas?

Podrán participar los funcionarios de carrera del Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, siempre que cumplan los requisitos generales del Reglamento de Ingreso y Provisión de Puestos (Real Decreto 1451/2005). En paralelo, existen también plazas para el cuerpo de Tramitación Procesal.

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El dato importante es que no se trata de una oposición libre: hay que pertenecer ya al cuerpo correspondiente y estar en activo. Así que si eres interino o aspiras a entrar desde fuera, esta convocatoria no es para ti.

Así puntúa el concurso: baremo y fases

El concurso se divide en dos fases. La primera valora los méritos generales hasta un máximo de 23 puntos, y es necesario obtener al menos 9 para pasar a la segunda.

No se trata solo de antigüedad: la experiencia en puestos de gestión judicial y la formación especializada son los méritos que realmente desempatan.

La primera fase incluye la experiencia en órganos judiciales (el Tribunal Constitucional, el Supremo o las Salas de la Audiencia Nacional puntúan hasta 6 puntos por seis años), la antigüedad (0,3 puntos por año), las titulaciones en derecho (grado, licenciatura o máster de acceso a la abogacía) y una amplia variedad de méritos como cursos jurídicos, publicaciones, formación en informática judicial o en igualdad. Todo suma puntos hasta un máximo de 23.

La segunda fase valora los méritos específicos adecuados a la plaza, con un máximo de 10 puntos. Para superarla hace falta un mínimo de 5 puntos. La puntuación final que se exige para que te adjudiquen la plaza es de 14 puntos en total.

¿Merece la pena intentarlo? Un análisis práctico

Este tipo de concursos son la vía habitual para la movilidad interna en la Administración de Justicia. La plaza ofertada está en el propio Tribunal Constitucional, un destino de gran prestigio profesional y con unas condiciones retributivas atractivas para los funcionarios que ya trabajan en juzgados o tribunales de instancia. Pero la competencia puede ser alta y el baremo premia sobre todo la experiencia real en la gestión de procesos y la formación continua.

Quienes lleven años en un juzgado de lo social o en un servicio común con tareas muy alejadas de la tramitación procesal lo tendrán más difícil, porque los méritos generales se orientan claramente a la especialización en la gestión de procedimientos judiciales. Aun así, la convocatoria es una oportunidad excelente para dar el salto a un órgano constitucional y, además, sirve para actualizar el currículum de méritos, que siempre cuenta en futuras convocatorias.

El plazo es breve, así que conviene no dejarlo para el último día. La documentación debe presentarse numerada e indexada, y los méritos que alegues deben estar referidos al último día del plazo de presentación. Todo el trámite se hace con certificado electrónico a través del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional.

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La ficha práctica

¿Quién puede solicitarlo? Funcionarios de carrera del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (y similares para Tramitación).

Funcionarios de carrera del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (y similares para Tramitación). ¿Cuántas plazas? Al menos una de gestor/a en el Tribunal Constitucional, más las correspondientes de tramitación.

Al menos una de gestor/a en el Tribunal Constitucional, más las correspondientes de tramitación. ¿Hasta cuándo hay plazo? 14 de julio de 2026 (15 días hábiles desde mañana 24 de junio).

14 de julio de 2026 (15 días hábiles desde mañana 24 de junio). ¿Dónde se solicita? Sede electrónica del Tribunal Constitucional, con certificado digital.

Sede electrónica del Tribunal Constitucional, con certificado digital. Requisito o letra pequeña clave: La puntuación mínima para pasar cada fase (9 puntos en la primera, 5 en la segunda) y los 14 puntos totales para adjudicación.

El resumen rápido (TL;DR)