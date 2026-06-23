Pacto Raíz gana el concurso al mejor Paquito de Madrid: el bocadillo de cordero que tienes que probar

Pacto Raíz se ha coronado por segunda vez con el mejor Paquito de Madrid, un bocadillo de cordero que es pura delicia. El restaurante de Alex Marugán ha vuelto a conquistar al jurado de la sexta edición del concurso que busca la mejor interpretación de este bocadillo de lechal, cordero o cabrito. Y no es casualidad: su propuesta técnica y sabrosa derrite a los amantes de la carne.

El Paquito ganador: así es la receta que ha arrasado en Madrid

La base del bocadillo es una francesilla artesana de John Torres, un pan ligero que aguanta el relleno sin robar protagonismo. Sobre él se extiende una mayonesa de chimichurri tradicional, con el punto ácido justo. A continuación, queso curado de oveja y cabra y una cebolla xnipec (de origen yucateco) que se deja fermentar y encurtir durante una semana entera: un toque fresco y ligeramente picante.

Y entonces llega la estrella: la pierna de cordero lechal, marcada a fuego fuerte para sellar los jugos y aderezada con unas gotas de soja, miel y yondu, un potenciador de sabor vegetal que realza la carne. El resultado es un bocado intenso, jugoso y perfectamente equilibrado.

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El jurado, formado por el chef con dos estrellas Michelin Iván Cerdeño y los periodistas especializados Paz Álvarez, Natalia Martínez, Tatiana Ferrandis y José Manuel Rodríguez, además de Beatriz Casares de INTEROVIC, coincidió en que la calidad de las propuestas fue altísima. Pero el Paquito de Pacto Raíz destacó por su armonía y la manera en que la carne se convertía en la gran protagonista.

Comer un buen Paquito es dejarse llevar por la tradición y la creatividad, y en Pacto Raíz han logrado que cada bocado sea un homenaje al cordero.

Alex Marugán, el chef que ha hecho del Paquito un arte

Detrás de este bocadillo está Alex Marugán, un cocinero que ya sabe lo que es triunfar en el concurso: ha ganado las dos únicas ediciones en las que se ha presentado. El chef no es ajeno a los premios: ya se alzó con el primer puesto en una edición anterior, lo que convierte este segundo galardón en un hito que pocos repetirán. Junto a Rocío Martínez y André Chumbe, ha creado una receta meticulosa que refleja su obsesión por la técnica.

“Ganar el Paquito por segunda vez ha sido, lo primero, inesperado, porque ya es difícil ganarlo una vez, como para ganarlo dos de dos veces que nos hemos presentado”, confesó Marugán, entre risas. Y añadió: “me voy a llamar Alex Paquito a partir de ahora”.

La feroz competencia y el auge del Paquito en España

El triunfo de Pacto Raíz cobra más valor si se mira el nivel de los rivales. El segundo puesto fue para Bikini Bar, el proyecto de Rafa Zafra, con un Paquito de cabrito a baja temperatura servido en coca de Folgueroles. El tercero, para Roberto Martínez de Tripea, que apostó por el cuello de cordero recental con una salsa agridulce de inspiración asiática.

En total, trece establecimientos compitieron en esta sexta edición: Barbudo, Barra Alta Madrid, Bikini Bar, Candeli, Döggo, La Mercantina, La Raspa, Pacto Raíz, Pai Pai, Pintxolari, Terrace de la Vega, Treze y Krudo. Una muestra de cómo el Paquito ha pasado de ser un simple bocadillo a un fenómeno gastronómico.

Lo que en 2019 comenzó con unos 40 restaurantes madrileños se ha convertido en en un referente nacional: la última Ruta del Paquito reunió a más de 300 bares y restaurantes de 40 ciudades españolas, demostrando la versatilidad de las carnes de lechal, cordero y cabrito.

Con esta victoria, Pacto Raíz representará a la Comunidad de Madrid en la final nacional de otoño. Y si algo ha quedado claro es que Alex Marugán domina el arte de convertir el cordero en un bocadillo inolvidable.

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