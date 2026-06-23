El doblete de Messi que destroza el récord de Klose y lo corona como rey de los Mundiales

Leo Messi se ha empeñado en que este Mundial sea su última función... y vaya función. Un doblete ante Austria le ha dado el pase a octavos y, de paso, le ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando los 17 tantos de Miroslav Klose. El partido no empezó bien —falló un penalti y se le vio rabiar— pero el rosarino no perdona dos veces.

El penalti fallado y la rabia que vino después

A los nueve minutos, el VAR avisó de un agarrón a Lautaro Martínez dentro del área. Messi cogió el balón, lo puso en el punto, y lo mandó fuera. Se le escapó un gesto de furia que luego él mismo reconoció: "Estaba realmente enfadado por fallar el penalti, pero pude compensarlo".

Y vaya si lo compensó. En el minuto 38, un centro raso de Medina lo encontró libre en el área y, con esa sutileza de zurda, la puso pegada al palo. Gol número 17, récord batido.

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Un récord de otro planeta

Miroslav Klose, leyenda alemana, llevaba desde 2014 con el trono de los mundiales. Messi ya suma 18 dianas en seis Copas del Mundo, y no solo eso: se ha convertido en el primer futbolista en más de medio siglo que marca seis partidos consecutivos en una fase final. Con 38 años, sin esa velocidad eléctrica de antaño, Messi sigue siendo la pieza que hace girar a Argentina.

El segundo gol, en el 90+6, fue puro instinto: un rechace que empujó con todo para cerrar el 2-0 y la clasificación. El Dallas Stadium, con más de 70.600 almas, rugió como si estuviera en Buenos Aires.

Messi tiene 38 años y acaba de hacer historia por enésima vez. Si esto no es una despedida por todo lo alto, no sé qué es.

Shakira y el timeline ardiendo

Mientras la crónica deportiva se llenaba de números, las redes explotaron con un tuit de Shakira. La cantante, siempre atenta a las gestas de los suyos, escribió: "Orgullosa de ti, Leo, logrando lo que tantos latinos soñamos". El post se hizo viral en minutos y desató un aluvión de memes y corazones celestes. En la redacción ya lo hemos puesto dos veces en bucle.

No es para menos: Argentina defiende título y Messi sigue empeñado en agrandar su leyenda. El próximo partido, contra Jordania, puede servirle para seguir aumentando la cuenta antes de los octavos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)