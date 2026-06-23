Madonna desvela los secretos de 'Confessions II': fecha, colaboraciones y pulla a las redes

Si algo hemos aprendido de Madonna es que, cuando Hollywood le cierra una puerta, ella entra por la ventana... o con un disco de baile. A diez días de que Confessions II vea la luz, la cantante ha soltado en Interview Magazine una entrevista donde repasa el tortuoso camino hasta el álbum, los invitados de lujo y su guerra abierta con Instagram.

Para la portada de la revista, Madonna se ha inventado a Dee Dee, un personaje que parece un cruce entre el glam de los 80 y una sesión de fotos de Balenciaga. Si aún dudabas de que la reinvención sigue siendo su deporte favorito, aquí tienes la respuesta.

De biopics frustrados a la pista de baile

El biopic con Universal se esfumó por culpa del presupuesto. Madonna encontró la forma de rodar por cuatro duros en Serbia, pero en el estudio le soltaron que no la veían aguantando allí ni cuatro días. «Toda mi vida ha sido una lucha por la supervivencia. No me voy de vacaciones», replica con un punto de indignación.

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Netflix se ofreció a hacer una serie, pero el embrollo de derechos la obligaba a comprar su propio guion a precio de rescate. Así que mandó Hollywood a paseo y llamó a Stuart Price, el productor con quien firmó el primer Confessions on a Dance Floor en 2005. Aunque llevaban 15 años sin hablarse, la conexión fue instantánea: «Mi sonido con Stuart… ni siquiera es algo que tengamos que pensar». La premisa era clara: en tiempos oscuros, la gente necesita música para mover el esqueleto, y el disco debía ser tan bueno o mejor que aquel clásico.

El resultado es una colección de confesiones que van de lo más duro —la muerte de su hermano, la complicada relación con su madrastra— a lo puramente festivo, como el tema Love Sensation. Hay espacio para el drama personal y para la pista de baile, sin que uno anule al otro.

Stromae, Lourdes y la colaboración que se quedó en el cajón

Uno de los platos fuertes es la colaboración con el belga Stromae en My Sins Are My Savior, descrita por Madonna como «una fantasía sexy y profunda de los 90». De esas frases que ya nos tienen contando los días para el 3 de julio.

El verdadero motor de 'Confessions II' no es el baile: es la decisión de reparar vínculos y contar las pérdidas sin sin filtros, con Stuart Price como testigo sonoro.

Pero la joya emocional es The Test, escrita junto a su hija Lourdes León. «Se me acercó con la idea de escribir una canción juntas como forma de reparar nuestra relación», confiesa. Mucho más allá del postureo familiar, el tema se ha convertido en el corazón del disco y en la prueba de que, a veces, las segundas oportunidades funcionan mejor en el estudio de grabación.

Y aunque la canción con Arca y Price, What Will Save Me, no entrará en el tracklist final, el anecdotario de la grabación da para otra entrevista. Incluida la historia de cómo sedujo al DJ de Danceteria con un poco de astucia y la complicidad de Debi Mazar, porque en los 80 todo valía.

Madonna contra las redes sociales (y contra el doble rasero)

Más allá de la música, la entrevista deja titulares sobre la relación de Madonna con Instagram. «Si miramos Instagram durante 2 horas, realmente pensamos que hemos estado con alguien. Es profundamente perturbador», sentencia. Y apunta al verdadero problema: la falta de pensamiento crítico en las redes, donde nadie se molesta en analizar las sutilezas, sobre todo si la provocación viene de una mujer.

El golpe maestro lo da al compararse con Picasso: «Era una mierda para las mujeres y se comportaba como un cretino, pero era un pintor brillante. La gente lo pasa por alto. Cuando una mujer lo hace…». La frase, a punto de ser lapidaria, resume el doble rasero que lleva décadas denunciando. Y aunque la comparación pueda ser un puntito ególatra, algo de razón lleva.

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A sus 67 años, Madonna demuestra que sigue teniendo más que decir —y más ganas de bailar— que todo TikTok junto.

El resumen para vagos (TL;DR)