Enfermos de ELA renuncian a ayudas de hasta 9.850 € porque sus cuidadoras no tienen titulación

Si tu cuidadora no tiene título, perder una ayuda de hasta 9.850 euros al mes puede ser la diferencia entre respirar o ahogarse. Es lo que están viviendo enfermos de ELA en grado III+ de dependencia desde que se activaron las nuevas prestaciones de la ley ELA.

La prestación, que puede llegar a los 9.850 euros mensuales según el Real Decreto 92/2024, está pensada para pagar hasta cinco cuidadores a jornada completa con un salario mínimo (1.200 euros al mes) más cotizaciones. El problema es que, para poder contratar a alguien con ese dinero, la cuidadora tiene que estar acreditada como asistente personal con formación sociosanitaria.

El atasco burocrático que te deja sin cuidadora y sin ayuda

José Jiménez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de ELA (ConELA), lo resume así: "Las personas que estamos enfermas y tenemos a cuidadores desde hace uno, dos o tres años, nos encontramos con que las ayudas requieren una formación que la mayoría no tienen". Resultado: enfermos que renuncian a los 9.850 euros porque no quieren perder a la persona que conoce sus rutinas, sus códigos y sus miedos.

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El vínculo trasciende lo laboral. "No es como cambiarse de ropa", añade Jiménez. Para Mercedes, desprenderse de Olga sería "una ruptura emocional y física". Olga es su cuidadora desde hace seis años. 'Es mi voz, mis manos y todo lo que yo no puedo hacer', dice Mercedes. Pero Mercedes no puede optar a la ayuda de casi 10.000 euros sin despedir a la mujer que le da voz.

No es solo un problema de papeles. Detrás hay una escasez de personal cualificado que los sindicatos cifran en 100.000 trabajadoras más solo para cubrir la demanda actual. Quienes ya trabajan en cuidados de grado III cobran el salario mínimo interprofesional y muchas veces no llegan a jornadas completas.

El sistema te ofrece un dinero que no puedes gastar con quien ya te cuida, y no te garantiza que haya otra persona formada en tu zona.

Por qué casi nadie cumple los requisitos

Para acceder a la ayuda máxima, hay que tener reconocido el grado III+ de dependencia, lo que exige tres condiciones acumulativas: necesitar respiración asistida más de ocho horas al día, precisar una máquina para expulsar secreciones y tener la mitad posterior del cuerpo sin movilidad. Si no se dan las tres, esa gente no recibe ayuda, aunque la necesite", explica Esteban, otro paciente de 53 años.

Esteban recurrió a una empresa especializada que contrata a los cuidadores y paga 5.800 euros al mes. Recibe 5.400 de ayudas porque le descuentan un coeficiente por su pensión. "No me quejo, porque antes no teníamos nada", dice. Y añade que la formación real la da el día a día, no un curso: "Cada enfermo es distinto".

Mientras, las comunidades autónomas van desvelando datos a cuentagotas. Navarra calculó en marzo unas 20 personas beneficiarias; Murcia habló de 40; Valencia, de 23 expedientes resueltos. No hay una cifra estatal oficial.

Lo que no miden los despachos: la relación de confianza no se titula

La llegada de la ley ELA fue una victoria histórica para un colectivo que llevaba años reclamando atención. Pero la letra pequeña de la prestación está generando un vacío que ya se conoce en otras ayudas a la dependencia: la titulación como barrera de acceso y la falta de un plan para reconocer la experiencia de miles de cuidadoras que han aprendido junto a la cama.

ConELA reclama un periodo transitorio para que estas trabajadoras —en su mayoría mujeres— puedan obtener la acreditación sin perder el empleo. Esa reivindicación no es nueva: en los cuidados sociosanitarios existe un déficit crónico de personal formado por los bajos salarios y la precariedad. La solución no debería ser obligar a elegir entre la ayuda económica y la estabilidad emocional de un paciente.

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El jueves la confederación presentará un informe sobre cómo se está implantando la ley en cada comunidad. Será el termómetro para ver si la administración corrige el tiro o mantiene un requisito que, de facto, vacía de contenido la ayuda. Para Mercedes, la respuesta es simple: "No sé cuánto tiempo tengo de vida y me gustaría pasarlo con tranquilidad y sosiego".

En resumen