Temperatura prohibida para trabajar en España: la ley fija el límite en 38 grados

Si trabajas al sol o en una nave que parece un horno, este verano la ley te respalda como nunca. España ha endurecido las normas para evitar que el calor extremo ponga en peligro tu salud, y los límites de temperatura están ya marcados en varios decretos. Te explicamos qué dice la normativa y, sobre todo, qué derechos tienes si el termómetro se dispara.

¿A partir de qué temperatura hay riesgo real?

Los especialistas en prevención de riesgos marcan un umbral científico: el inicio del peligro de estrés térmico empieza por encima de los 30 °C. A esa altura, el cuerpo ya no puede mantener fresca su temperatura interna de 37 °C con facilidad, sobre todo si hay humedad alta o realizas un esfuerzo físico.

Pero la ley va más allá de la ciencia y fija rangos concretos. No es lo mismo una oficina con aire acondicionado que una obra al sol, y por eso la normativa distingue entre lugares cerrados y trabajo al aire libre.

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Los límites obligatorios en oficinas, naves y tiendas

El Real Decreto 486/1997 es la referencia básica para interiores. En trabajos sedentarios (como una oficina), la temperatura debe estar entre 17 °C y 27 °C. Para tareas ligeras, el margen baja a 14-25 °C. La humedad relativa tiene que mantenerse entre el 30 % y el 70 %.

Lo importante de verdad es que, si se superan esas cifras, la norma dice que «la exposición a las condiciones ambientales no debe suponer un riesgo para la salud». En la práctica: en un trabajo de oficina con más de 27 °C, puedes negarte a seguir y abandonar el puesto. En trabajos ligeros, la línea roja baja a los 25 °C. Además, cualquier persona trabajadora puede parar al detectar un riesgo grave e inminente —normalmente cuando el calor ronda los 30 °C—, avisando de inmediato a la empresa.

Qué pasa si trabajas al aire libre y hay una ola de calor

Aquí el giro llegó con el Real Decreto-Ley 4/2023, aprobado tras varios veranos de temperaturas extremas y accidentes graves. Las empresas están obligadas a evaluar el riesgo térmico teniendo en cuenta el calor, la humedad y las características de cada tarea.

La norma se ata a los avisos de la AEMET: si se declara una alerta naranja o roja, la empresa tiene que adaptar las condiciones de trabajo. Eso puede significar reducir la jornada, cambiar los horarios o incluso prohibir los trabajos al aire libre si el riesgo es inasumible. La construcción, la agricultura, el transporte y la pesca son los sectores más vigilados.

Si hay una alerta de calor extremo, la empresa no puede limitarse a dar una botella de agua: tiene que reorganizar la tarea o pararla si el riesgo es inasumible.

Tus derechos y lo que la empresa está obligada a darte

Cuando el calor aprieta, estos son los derechos básicos que recoge la normativa:

Agua potable y fresca gratis en el puesto de trabajo.

gratis en el puesto de trabajo. Equipos de protección (gorras, crema solar, ropa transpirable) proporcionados por la empresa.

(gorras, crema solar, ropa transpirable) proporcionados por la empresa. Zonas de descanso frescas y sombreadas, con pausas cuando se necesiten.

frescas y sombreadas, con pausas cuando se necesiten. Derecho a parar la actividad si detectas un riesgo grave e inminente para tu salud, comunicándolo a la empresa.

La mayoría de los trabajadores cumple con estas medidas solo cuando hay inspecciones, pero la Inspección de Trabajo vigila cada verano con su Plan Estival.

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Análisis: un cambio legal del que todavía quedan flecos

El Real Decreto-Ley 4/2023 supuso un salto, al vincular directamente las alertas meteorológicas con la obligación de parar o reducir el trabajo al aire libre. Antes de esta norma, el empresario podía escudarse en que «no había un límite claro». Ahora la AEMET marca la pauta, y eso da más seguridad jurídica a quien trabaja a la intemperie.

Sin embargo, en la práctica, la aplicación no es uniforme. Sobre todo en pequeñas obras o en explotaciones agrícolas familiares, donde el control sindical es menor, a muchos les cuesta hacer valer estos derechos. Además, la norma no fija un número mágico de grados para exteriores —como sí lo hace para interiores—, sino que habla de «riesgo inasumible», lo que deja margen para la interpretación. La tendencia es clara: cada verano extremo aprieta al legislador a ser más concreto.

La ficha práctica

¿Quién puede pedirlo? Cualquier persona que trabaje, tanto en interior como al aire libre, si la temperatura supera los límites legales o hay alerta roja.

Cualquier persona que trabaje, tanto en interior como al aire libre, si la temperatura supera los límites legales o hay alerta roja. ¿Cuánto? No hay una cantidad económica; el derecho es a parar o a que la empresa reorganice la jornada. Si la empresa incumple, puede acarrear sanciones.

No hay una cantidad económica; el derecho es a parar o a que la empresa reorganice la jornada. Si la empresa incumple, puede acarrear sanciones. ¿Hasta cuándo hay plazo? Es un derecho permanente. Las inspecciones se intensifican en verano con el Plan Estival.

Es un derecho permanente. Las inspecciones se intensifican en verano con el Plan Estival. ¿Dónde se solicita? Ante la propia empresa. Si no te hacen caso, puedes denunciar en la Inspección de Trabajo o pedir ayuda a tu sindicato.

Ante la propia empresa. Si no te hacen caso, puedes denunciar en la Inspección de Trabajo o pedir ayuda a tu sindicato. Requisito o letra pequeña clave: El riesgo debe ser grave e inminente; hay que comunicarlo a la empresa antes de parar y es recomendable dejar constancia escrita.

El resumen rápido (TL;DR)