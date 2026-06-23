Aedas Homes inicia la entrega de 160 viviendas en Tenerife con el 85% vendido

Si piensas que encontrar vivienda en Canarias es misión imposible, este dato te da la razón. Aedas Homes ha empezado a entregar las primeras 104 unidades de Solum, una promoción de lujo en Playa San Juan, y el 85% del total ya está vendido.

Un complejo exclusivo en la Playa San Juan

El residencial se levanta en primera línea del océano, en el municipio de Guía de Isora, con vistas panorámicas a La Gomera y al Atlántico. El proyecto se ha dividido en dos fases: una primera de 104 viviendas, cuyas llaves se están entregando ahora, y una segunda de 56 que estará terminada a finales de 2026 y completará el conjunto.

Las viviendas, de 2, 3 y 4 dormitorios, destacan por sus generosas terrazas ―entre 25 y 200 metros cuadrados―, cocinas con isla y zonas comunes de alto nivel. La urbanización cerrada dispone de piscina de 1.400 m² de lámina de agua, gimnasio, spa sauna y jardines, además de casi un centenar de unidades con piscina privada en la terraza.

Publicidad

El 85% vendido: el termómetro de un mercado que no se enfría

Antes de terminar la obra, la promoción ya ha colocado ocho de cada diez viviendas. “De las 160 viviendas que integran Solum, están vendidas el 85%”, confirma Antonio González, delegado de Aedas Homes en Canarias. El comprador tipo es un cliente muy exigente, en buena parte internacional, que busca una segunda residencia o un uso mixto en un entorno tranquilo pero con servicios próximos.

Aedas Homes aterrizó en Tenerife en 2023 precisamente para dar respuesta a esta demanda de obra nueva de calidad, y Solum se ha convertido en la punta de lanza. La compañía confirma así su capacidad operativa en la isla, tras el acabado de Carena en El Médano el pasado marzo, con otro proyecto ya concluido.

En Tenerife, la obra nueva de lujo en primera línea se vende a un ritmo que pocos mercados igualan.

Lo que viene: segunda fase y nuevos proyectos en el sur de la isla

La segunda fase de Solum, con 56 viviendas adicionales, está prevista para finales de 2026, lo que elevará la oferta total a las 160 unidades. Mientras, la promotora ya calienta motores con Serene (92 viviendas en Rocabella) y Carena Waves (52 en El Médano), ambos con inicio de obras programado para el último trimestre de 2026.

Estos movimientos consolidan a Aedas en el segmento residencial de lujo del sur de Tenerife. Eso sí, la rápida absorción de Solum pone sobre la mesa una realidad incómoda: mientras el comprador internacional y de alto poder adquisitivo encuentra con facilidad, la vivienda asequible sigue siendo una asignatura pendiente en las islas. La tensión entre el lujo y la necesidad habitacional no hace sino crecer.

🏠 Las llaves de la noticia