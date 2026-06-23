Este ventilador de techo Mellerware está rebajado en Amazon: ideal para la ola de calor sin aire acondicionado

Reconócelo, el verano ya está aquí y la factura de la luz te da escalofríos antes que el calor. Si vives sin aire acondicionado, o simplemente quieres un empujón extra de frescor sin que tu bolsillo sufra, tengo un chollo que te va a interesar.

Amazon se ha adelantado al Prime Day y ha rebajado el ventilador de techo Mellerware con aspas efecto madera. Ha pasado de costar 139,99 euros a 94,99 euros. Así, de repente, tener un ventilador de techo bonito y eficiente es mucho más fácil.

Qué tiene este ventilador para que todo el mundo hable de él

La clave está en sus aspas con acabado que imita la madera. Le dan un aire mediterráneo que encaja en salones de estilo natural, dormitorios clásicos o incluso en ese piso de la playa que tanto te gusta. No es el típico ventilador blanco de toda la vida. Este, además de refrescar, decora.

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Pero no todo es estética. El motor es silencioso, tiene seis velocidades, temporizador y función verano-invierno. Sí, has leído bien: en invierno puedes invertir el giro para distribuir el calor de la calefacción. Así que amortizas la compra durante todo el año.

Otro puntazo: incluye iluminación LED y un mando a distancia. Nada de levantarte del sofá para cambiar la velocidad. Y al ser LED, no gasta apenas. Ya me contarás.

La instalación no es complicada, aunque si no eres muy manitas, mejor llama a un electricista. Pero vamos, que se monta en una tarde. Cunde un montón.

Un ventilador de techo silencioso, con iluminación LED y mando a distancia por menos de 100 euros. Así cualquiera sobrevive a la ola de calor.

Por qué el precio es un puntazo incluso sin oferta

Pongámonos serios: un ventilador de techo de esta gama con motor reversible y LED integrado ronda los 150 euros en cualquier tienda especializada. Los 94,99 euros a los que ha bajado ahora son, literalmente, el precio más bajo que hemos visto en meses. Y si lo comparas con lo que cuesta instalar un split de aire acondicionado (más el consumo eléctrico), la diferencia es abismal.

La alternativa eficiente al aire acondicionado que necesitas este verano

El ventilador de techo no baja la temperatura, pero mueve el aire y genera una sensación de frescor inmediata. Consume hasta un 90% menos de electricidad que un aire acondicionado de media. Si además lo combinas con persianas bajadas en las horas centrales, la casa se mantiene habitable sin dejarte el riñón en Endesa.

Un precedente para no dejar escapar el chollo

Hace un par de veranos vimos cómo los ventiladores de techo se agotaban en Amazon con la primera ola de calor. Luego volvieron a aparecer, pero a precios infladísimos. Si este modelo te encaja por diseño y tamaño, yo no me lo pensaba mucho. La oferta no tiene fecha de fin confirmada, pero con el calor apretando, volará.

🛒 Directo al grano

Precio: 94,99 euros (antes 139,99 euros). Dónde encontrarlo: en Amazon.es, busca 'ventilador de techo Mellerware efecto madera'.