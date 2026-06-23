11,5 millones del ICO y Bankinter para impulsar la construcción industrializada en España

Si los plazos eternos de las obras y los precios por las nubes te resultan familiares, atento a esta operación. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Bankinter acaban de movilizar 11,5 millones de euros para impulsar la construcción industrializada en España. El dinero va a parar a Lignum Tech, una compañía especializada en fabricar elementos de viviendas de forma industrial, principalmente con madera y con un alto componente tecnológico.

La cifra puede parecer modesta comparada con el tamaño del sector inmobiliario, pero el movimiento es significativo: por primera vez dos de los grandes financiadores público y privado apuestan tan directamente por un sistema que promete levantar casas y edificios enteros en mucho menos tiempo, con menos mano de obra y con estándares de sostenibilidad difíciles de igualar con el ladrillo tradicional.

¿Qué es la construcción industrializada y por qué importa el dinero público?

La construcción industrializada va de fabricar grandes piezas de la vivienda (paredes, baños, fachadas) en una nave, como quien monta un coche, y luego ensamblarlas en la obra. El resultado es un proceso mucho más rápido, con menos margen de error y un ahorro de agua y residuos considerable. Viene a ser la respuesta lógica a la escasez de mano de obra cualificada y a los plazos de entrega que se eternizan.

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Que el ICO ponga dinero sobre la mesa es relevante porque actúa como palanca. La operación se articula a través de la línea ICO MRR Verde, financiada con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación. Es decir, hay interés público en demostrar que se puede construir más, mejor y sin depender tanto de la disponibilidad de albañiles que escasea en toda España.

¿Cómo se reparten los 11,5 millones y qué hará Lignum Tech?

El reparto es claro: el ICO financia el 70 % de la inversión, 8,06 millones de euros, y Bankinter el 30 % restante, 3,45 millones. El destino no es genérico: Lignum Tech va a implantar una línea propia de secado y clasificación de madera para asegurar la cadena de suministro de su materia prima estratégica, y levantará una nueva nave automatizada dedicada a la fabricación de fachadas y baños industrializados.

Con esta inyección, la compañía multiplicará su capacidad productiva. Según fuentes del sector, disponer de una cadena de suministro propia de madera elimina intermediarios y reduce costes, algo que, de trasladarse al precio final de la vivienda, podría ser un alivio para el comprador o el inquilino.

Agilizar la construcción con métodos industriales no es una idea futurista: es la respuesta para levantar más viviendas en menos tiempo y con menos mano de obra.

“Se trata de un acuerdo que sienta las bases de un modelo constructivo más eficiente y sostenible, que impulsará la creación de una industria nacional sólida y competitiva”, ha declarado Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Lignum Tech. La idea es que España no solo importe este tipo de tecnología, sino que cuente con tejido propio para aplicarla a gran escala.

¿Realmente sirve esto para bajar el precio de la vivienda?

Aquí conviene ser prudentes. Los 11,5 millones son un grano de arena frente al déficit de oferta de vivienda que arrastra el país. Sin embargo, la apuesta del ICO por la construcción industrializada no es un hecho aislado. El presidente del ICO, Manuel Illueca, ha subrayado que “la financiación de la vivienda asequible es una prioridad” y que este tipo de proyectos “permite una importante reducción de plazos de ejecución y un aumento de la calidad y la sostenibilidad de la vivienda”.

La escasez de mano de obra especializada es uno de los cuellos de botella que encarecen las promociones. Si se fabrican baños y fachadas en serie, se necesitan menos albañiles en la obra y se acortan los tiempos, lo que en teoría debería reducir costes financieros y, con ellos, el precio final. La construcción industrializada acorta los plazos y, a largo plazo, puede abaratar el metro cuadrado. De momento, la clave está en que el modelo demuestre que se puede replicar en grandes promociones sin perder calidad.

El acuerdo entre el ICO, Bankinter y Lignum Tech es una señal de que el dinero público empieza a mirar hacia fábricas en lugar de solo hacia grúas. Aunque el impacto en el mercado tardará en notarse, el camino hacia una vivienda más rápida, industrializada y con menos emisiones suma un nuevo paso.

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