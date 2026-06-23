Las sandalias de Decathlon con vibes Skechers perfectas para juanetes (y cuestan 39,99 €)

Reconócelo, encontrar sandalias que no te martiricen los pies en verano es más difícil que pillar una sombra en la playa a las tres de la tarde. Pero Decathlon ha sacado un modelo que promete ser la solución definitiva: las sandalias Izas con aire a las Skechers, pensadas para pies anchos y juanetes. Y sí, cuestan solo 39,99 euros.

No todas las sandalias planas son cómodas, aunque lo parezcan. Muchas están más pensadas para lucir que para andar horas bajo el sol. Pero estas Izas son diferentes: ligeras, flexibles y con un ajuste personalizable justo donde más aprieta el juanete. Como si alguien en Decathlon hubiese escuchado por fin a la legión de pies sufridos.

Qué tienen las sandalias Izas de Decathlon para que todo el mundo hable de ellas

Lo primero que llama la atención es su estética. Recuerdan un montón a las clásicas Skechers deportivas pero con un aire más veraniego, en color negro que combina con todo. Da igual que las lleves con una falda midi a la oficina o con un vestido blanco para un paseo de domingo: casan con cualquier look fresco.

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Pero la verdadera magia está en la horma. Están diseñadas para pies anchos y para quienes tienen juanetes, así que olvídate de rozaduras y puntos de presión. La parte delantera es amplia y el empeine se regula con una tira de velcro estratégica. Literal, te las ajustas a ti, no al revés.

Estas sandalias no disimulan el juanete: lo respetan, y eso es justo lo que necesitas en verano.

¿Son de verdad tan cómodas como prometen?

Según las primeras impresiones de quienes ya las han estrenado, sí. Pesan poquísimo, la suela es flexible y el tacón —más bien mínimo— solo da estabilidad sin castigar la planta. Y lo mejor: el material exterior es suave, no roza ni con el calor achicharrante de julio. He visto más de un comentario en redes diciendo que «son como caminar en chanclas de nube», y no me extraña.

Además, al ser deportivas, aguantan el ritmo de un día de turismo. No te obligan a elegir entre estética y funcionalidad: las dos cosas caben en la misma caja.

Por qué son un chollo este verano (y no solo por el precio)

Vale, 39,99 euros por unas sandalias que imitan a unas Skechers de 70 u 80 euros ya es un puntazo. Pero el verdadero chollo es la salud de tus pies. Si cada año acabas con ampollas, dedos martillo o el juanete inflamado, este calzado te sale gratis en ahorro de tiritas y mal humor. Yo ya he fichado el modelo negro, aunque también las hay en otros colores según la temporada.

Decathlon ha entendido que lo cómodo no está reñido con lo mono, y ahora mismo estas Izas son la prueba viviente. Si las pruebas, vuelves a por otro color. Ya me contarás.

🛒 Directo al grano

Precio: 39,99 €. Disponible en tiendas Decathlon y en su web. Sección de calzado deportivo de mujer. Tallas disponibles: del 36 al 42 (consulta stock en tienda porque vuelan).