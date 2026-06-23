La inversión en dependencia de Sánchez: 6.200 millones que aliviarán a las familias

Si en tu casa alguien necesita cuidados, la decisión que acaba de anunciar Pedro Sánchez va a aliviar las cuentas familiares. El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado un real decreto que blinda la mayor inversión pública en dependencia de la historia democrática. Durante los próximos dos años llegarán 6.200 millones de euros extra a las comunidades autónomas.

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Nivel de impacto social: 9/10. La medida afecta directamente a los 1,6 millones de personas con dependencia reconocida y a sus hogares. El incremento de la financiación reduce la carga económica de muchas familias y acorta las listas de espera en los servicios sociales.

Cuándo y cómo llega el dinero a las familias

El real decreto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, incrementa las transferencias del Estado a las autonomías en 2.000 millones de euros en 2026 y otros 4.000 millones en 2027. El Ejecutivo alcanzará así el compromiso de cubrir el 50% del gasto en dependencia. El presidente lo ha calificado como "la mayor inversión en cuidados de nuestra democracia.

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Actualmente, el Estado central transfiere alrededor de 3.600 millones anuales para la dependencia, con lo que en 2027 la cifra se duplicará hasta más de 7.600 millones. La medida busca revertir años de infrafinanciación en un sistema que atiende a 1,6 millones de personas, según los datos de la Ley de Dependencia. De hecho, el Estado transfirirá 2.000 millones en 2026 y 4.000 en 2027.

El decreto fija por ley los nuevos importes, de modo que cualquier recorte futuro necesitaría otra reforma normativa. Las comunidades autónomas podrán usar esos fondos para contratar más personal, reducir listas de espera o mejorar las ayudas.

La financiación mensual para un gran dependiente (grado III) pasa de 290 a 660 euros, un incremento del 128% que alivia la contratación de cuidadores profesionales.

Las subidas por grado de dependencia: quién lo nota más

El dinero no llega a los ciudadanos como un cheque directo, sino que engrosa la financiación por cada persona con dependencia reconocida. El decreto actualiza la cuantía mensual que el Estado transfiere a las autonomías por cada usuario, según su grado:

Grado I: pasa de 76 a 90 euros al mes, un 18% más.

pasa de 76 a 90 euros al mes, un 18% más. Grado II: se duplica, de 130 a 260 euros.

se duplica, de 130 a 260 euros. Grado III: sube un 128%, de 290 a 660 euros al mes.

Las personas con mayor grado de dependencia son las más beneficiadas. Una cuidadora profesional de un grado III tendrá un respaldo económico mucho más sólido, lo que repercute en la calidad del servicio.

Un blindaje que cierra la puerta a los recortes futuros

La inclusión de estas cifras en un real decreto con rango de ley supone un blindaje presupuestario. Si el Congreso lo convalida, revertir las subidas exigiría aprobar una nueva norma, algo que desincentiva los ajustes de gasto. La financiación de la dependencia dejará de ser una partida negociable cada año.

La reforma responde a un acuerdo de la coalición de Gobierno y a la estrategia de cuidados del ministro Pablo Bustinduy. Organizaciones del sector llevaban años reclamando un salto cuantitativo de este calibre, mientras que las comunidades autónomas siempre han exigido más fondos para gestionar un derecho que crece con el envejecimiento de la población.

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Según fuentes gubernamentales, el objetivo es triple: reducir las listas de espera, mejorar la calidad de los cuidados y dignificar las condiciones laborales de las cuidadoras. "No podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda", ha repetido Sánchez.

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