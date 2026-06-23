Ola de calor en España: segunda noche tropical consecutiva y récord de mínimas en junio

España ha encadenado dos noches seguidas con mínimas superiores a los 30 grados, un récord absoluto para el mes de junio. La primera gran ola de calor del verano mantiene en alerta a 16 comunidades autónomas y ha activado avisos rojos en País Vasco, Cantabria y Andalucía. Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan a que el pico de este episodio llegará mañana, miércoles 24 de junio.

¿Qué ha pasado exactamente con las temperaturas nocturnas?

La madrugada del lunes al martes y la de este mismo martes han dejado registros excepcionales. En Cabo de Gata (Almería) el termómetro no bajó de los 31,5 grados, y en la capital almeriense se durmió por encima de los 30,3. En total, más de 460 estaciones meteorológicas —de las casi 800 que integran la red de AEMET— registraron noches tropicales (mínimas superiores a 20 grados). De ellas, medio centenar superaron los 25 grados y entraron en la categoría de noche tórrida. Y al menos dos estaciones, las ubicadas en el litoral de Almería, alcanzaron la noche infernal con mínimas por encima de los 30 grados.

Las mínimas más elevadas de este noche incluyen los 28,8 grados de San Roque de Riomera (Cantabria), los 28,7 de Cazorla (Jaén) y los 27,3 de Ronda (Málaga). En Barcelona y su área metropolitana los termómetros no bajaron de los 25 grados en toda la noche. Incluso en Monistrol de Montserrat, a más de 738 metros de altura y donde las noches suelen ser más frescas, la temperatura se mantuvo por encima de los 25 grados, un valor inusual para esa altitud. Nunca antes se habían observado dos noches seguidas con temperaturas tan altas en pleno mes de junio.

Publicidad

¿A quién afecta esta ola de calor y qué riesgos supone?

Los avisos de nivel rojo (riesgo extremo) emitidos por la AEMET afectan directamente a la población de Cantabria, País Vasco y Andalucía. Otras 13 comunidades se encuentran bajo aviso naranja o amarillo. Dormir con temperaturas cercanas a los 30 grados somete al organismo a un estrés térmico adicional, especialmente peligroso para personas mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas.

Los servicios de emergencias recomiendan extremar las precauciones: beber agua aunque no se tenga sed, evitar las bebidas alcohólicas y las comidas copiosas, permanecer en lugares frescos y prestar atención a los síntomas de un golpe de calor, como mareos, confusión o piel caliente y seca.

El calor nocturno continuado dificulta el descanso y eleva los riesgos para la salud, sobre todo en los colectivos más vulnerables.

El pico de la ola de calor llega este miércoles

Aunque este martes ya se perfila como un día excepcional en cuanto a temperaturas máximas, la AEMET advierte de que el miércoles 24 de junio los termómetros podrían superar los 40 grados en decenas de municipios. Los avisos rojos se mantendrán activos y se espera que la sensación de bochorno sea intensa, con temperaturas que no darán tregua ni siquiera de noche.

A partir del jueves está previsto un alivio progresivo. El miércoles por la tarde las temperaturas empezarán a bajar en algunas comunidades y el jueves la bajada será más generalizada, lo que permitiría dar por concluida esta primera gran ola de calor del verano. No obstante, los modelos apuntan a que los valores se mantendrán por encima de la media para la época, en línea con la tendencia de los últimos años.

Fuentes de la AEMET señalan que el cambio climático está multiplicando la frecuencia e intensidad de estos episodios de calor extremo, lo que podría convertir situaciones como la actual en algo cada vez menos excepcional.

📌 El foco social: las claves