Bloqueo por la renovación del AENC: CC.OO. amenaza con huelgas si no hay acuerdo salarial para 2026

CC.OO. ha dado este lunes un paso al frente y ha puesto sobre la mesa la amenaza de un 'otoño caliente' de movilizaciones y huelgas si la CEOE no se sienta a negociar la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, el AENC. El secretario general del sindicato, Unai Sordo, ha cargado contra el bloqueo patronal y ha advertido de que el conflicto se va a tensar en las próximas semanas.

Qué es el AENC y por qué importa a tu nómina

El AENC es el pacto marco que firman patronal y sindicatos para orientar la subida salarial de todos los convenios colectivos. Marca la pauta de cuánto deberían subir los sueldos en los próximos años y fija condiciones sobre jornada, contratación o igualdad. No es una ley, pero funciona como un ancla: cuando hay AENC, los negociadores de cada convenio saben a qué atenerse. Sin AENC, cada empresa y cada sector van por libre.

Los sindicatos presentaron su propuesta a finales de enero. Plantean una subida de entre el 4% y el 7% en tres años, con el foco puesto en los salarios más bajos. Desde entonces, denuncian, no ha habido contactos formales con la patronal. 'La CEOE está cayendo en un discurso demagógico, ultrapolitizado', ha afirmado Sordo, que ve en esa actitud una 'deriva' que recuerda a ciertos discursos trumpistas.

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Diez millones de asalariados con el sueldo congelado

El problema de fondo no son los sueldos medios, que han subido más de un 4% en el primer trimestre del año, según los datos de CC.OO. El problema está en los diez millones de personas asalariadas cuyas remuneraciones siguen estancadas. Para el sindicato, los convenios colectivos son la herramienta principal para llevar esa mejora salarial al conjunto de los trabajadores, no solo a los que están en sectores con más fuerza negociadora.

Sordo ha rechazado de plano la idea de que para subir los salarios haga falta antes mejorar la productividad. Su planteamiento es el inverso: si las empresas se ven obligadas a pagar mejores sueldos, buscarán otras formas de ganar dinero más allá de competir a base de salarios bajos.

Un otoño caliente: qué significa y qué puede pasar

El anuncio no es retórico. Sordo ha hablado de 'sostener procesos de huelga' y de impulsar movilizaciones para acompañar los conflictos que ya están surgiendo en la negociación de los convenios. 'Si el AENC no se desbloquea, y tiene pinta de que no se va a desbloquear al menos en los dos próximos trimestres, tenemos que poner una herramienta encima de la mesa', ha explicado. La palabra 'huelga' no ha sido un desliz: la ha pronunciado con todas las letras.

La advertencia llega en un momento de bloqueo real. La CEOE ni siquiera ha abierto contactos formales para discutir la propuesta sindical, lo que deja a miles de mesas de negociación de convenios sin una referencia clara de subida salarial.

A la espera de ver si la patronal mueve ficha, los sindicatos preparan el terreno para un final de año conflictivo. Las próximas semanas serán clave para comprobar si el anuncio de movilizaciones logra desatascar las conversaciones o si, por el contrario, el otoño se convierte en un escenario de paros y protestas en toda España.

Cuando el acuerdo marco que fija las subidas salariales lleva seis meses bloqueado, la factura la pagan los trabajadores con el sueldo estancado.

La ficha práctica

¿Qué está en juego? La subida salarial de millones de trabajadores cuyos convenios dependen de la pauta del AENC.

La subida salarial de millones de trabajadores cuyos convenios dependen de la pauta del AENC. ¿Qué piden los sindicatos? Un incremento de entre el 4% y el 7% en tres años, con atención prioritaria a los salarios más bajos.

Un incremento de entre el 4% y el 7% en tres años, con atención prioritaria a los salarios más bajos. ¿Por qué se ha bloqueado? La CEOE no ha dado respuesta formal a la propuesta sindical desde enero de 2026.

La CEOE no ha dado respuesta formal a la propuesta sindical desde enero de 2026. ¿Qué anuncia CC.OO.? Movilizaciones y posibles huelgas si no hay avances en la negociación del AENC.

Movilizaciones y posibles huelgas si no hay avances en la negociación del AENC. ¿Cuándo se notará? Las próximas semanas serán decisivas; si no hay acuerdo, el conflicto se tensará a partir de septiembre.

El resumen rápido (TL;DR)