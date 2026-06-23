Inbisa inicia la entrega de viviendas en Barakaldo: 106 hogares en Torre Inbisa

Si estás buscando vivienda de obra nueva en Vizcaya, hay buenas noticias: Inbisa ha comenzado ya la entrega de las 106 viviendas de Torre Inbisa, un edificio de 20 plantas que se alza como un nuevo icono en Barakaldo.

¿Qué ofrece exactamente Torre Inbisa?

Residencial Torre Inbisa se compone de una torre residencial de 20 alturas y un zócalo escalonado de seis plantas, ya visible en el skyline de la localidad. El diseño del edificio evita los patios interiores: todas las estancias son exteriores y sus ventanas se abren a vistas panorámicas de la ría y del puente de Róntegui, Leioa y Getxo.

Además de las viviendas de 1 a 4 dormitorios, el complejo cuenta con más de 600 m² de locales comerciales, 136 plazas de garaje, 106 trasteros y amplias zonas comunes. Destacan la piscina con solárium, el local fitness, la sala comunitaria y un espacio para bicicletas y carritos. Cada vivienda dispone de una o varias terrazas y una calificación energética ‘A’ que garantiza eficiencia y ahorro.

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Perfil del comprador y demanda: ¿quién se está mudando?

Según la compañía, el 90% de las viviendas ya están vendidas. Los compradores principales son familias jóvenes con hijos, o en proyecto de tenerlos, que buscan una vivienda amplia y bien comunicada. También hay compradores de mayor edad que valoran el confort y la accesibilidad en un entorno tranquilo pero conectado.

La ubicación es otro de sus atractivos: en la Avenida Altos Hornos de Vizcaya, junto al nuevo Parque Zamalanda de 90.000 m² y frente a la ría. La zona culminará su transformación con el futuro puente giratorio All Iron, que unirá Barakaldo y Erandio para peatones y ciclistas.

La entrega de Torre Inbisa confirma que el comprador vizcaíno valora cada vez más la eficiencia energética y los espacios exteriores, y no solo el precio del metro cuadrado.

¿Por qué importa este proyecto en el mercado de Vizcaya?

En un mercado vasco donde la obra nueva no abunda, Torre Inbisa inyecta 106 viviendas que refuerzan la oferta residencial. Con el 90% vendido, queda claro que la demanda de vivienda de calidad en esta localización es alta y que iniciativas así alivian, aunque sea de forma parcial, la presión sobre los precios.

El reto técnico de levantar una torre de 20 plantas en un entorno consolidado, con un sótano de cuatro niveles cercano a la ría, habla del esfuerzo constructor. Inbisa ha cumplido plazos y ha apostado por la sostenibilidad: autoconsumo fotovoltaico, aerotermia y suelo radiante, todo pensado para reducir el gasto energético de los vecinos. La promoción se levanta además sobre las antiguas oficinas de Altos Hornos de Vizcaya, un guiño a la regeneración urbana de la zona.

La directora comercial de la Territorial Norte de Inbisa, Sara Macho, lo resumía así: “La respuesta del mercado confirma que existe una demanda sólida de vivienda de obra nueva en ubicaciones bien conectadas y con propuestas singulares”. Y añadía que la compañía seguirá explorando nuevas oportunidades en Bizkaia, un mercado estratégico.

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