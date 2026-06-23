Taika Waititi y Jenna Ortega desvelan el tráiler de 'Klara y el Sol', el nuevo fenómeno de ciencia ficción

Taika Waititi acaba de lanzar el primer tráiler de Klara y el Sol y la ciencia ficción se ha puesto seria. La adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro promete emociones a raudales y un reparto de auténtico lujo.

El director neozelandés y Jenna Ortega han presentado las primeras imágenes de esta historia distópica que ya ha disparado todas las alarmas del hype. La película se estrena en octubre en Estados Unidos, aunque en España la fecha oficial sigue sin confirmarse.

¿De qué va exactamente Klara y el Sol?

La historia nos lleva a un futuro donde la tecnología ha dividido a la sociedad en clases muy marcadas. Los humanos recurren a robots para paliar la soledad y encontrar compañía. Jenna Ortega da vida a Klara, una ginoide diseñada para ser amiga artificial que establece una conexión especial con Josie, una joven que acaba de sufrir una pérdida tremenda.

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El tráiler apenas muestra pinceladas, pero deja claro que no será una simple historia de robots: hay drama, preguntas sobre la naturaleza de la amistad y ese tono melancólico que Ishiguro maneja como nadie. Waititi, que ya sorprendió con Jojo Rabbit, parece haber encontrado el equilibrio entre su humor característico y una narrativa mucho más íntima.

Un reparto de lujo que tiene a medio Hollywood en vilo

Si algo ha llamado la atención desde el minuto uno es el elenco. Junto a Ortega brillan nombres como Amy Adams, Natasha Lyonne y Steve Buscemi, que siempre suma un punto de intriga. Pero el dato que más ha revolucionado las redes es el debut en la gran pantalla de Aran Murphy, el hijo del mismísimo Cillian Murphy, que interpreta al mejor amigo de Josie.

Un reparto tan ecléctico solo tiene sentido cuando el director sabe sacar lo mejor de cada pieza, y Waititi ha demostrado que puede con eso y con más.

No todos los días el vástago de un oscarizado se estrena con un director que ya tiene un Oscar en casa por Jojo Rabbit, y las expectativas son altas. Waititi regresa a la ciencia ficción tras Thor: Love and Thunder, pero aquí abandona la épica marvelita para meterse en un drama futurista de cámara que recuerda más al tono de sus primeros trabajos.

Ortega, por su parte, llega en un momento dulce. La actriz se ha convertido en un rostro imprescindible del audiovisual actual gracias a la serie Miércoles y a Bitelchús Bitelchús, y meterse en la piel de un robot con conciencia suena a papelón que puede marcar un antes y un después en su carrera.

Por qué esta adaptación llega en el momento exacto

La ciencia ficción lleva años explorando los vínculos entre humanos y máquinas, pero Klara y el Sol tiene a su favor el pedigrí literario de Ishiguro, premio Nobel que ya nos regaló la desoladora Nunca me abandones. Aquí, el autor vuelve a preguntarse qué significa cuidar a alguien cuando la tecnología lo cruza todo, y Waititi, conocido por su capacidad para mezclar drama y ternura, parece el director perfecto para traducir esa sensibilidad a imágenes.

Mientras los blockbusters apuestan por la pirotecnia, el tráiler de Klara y el Sol apuesta por el silencio y la mirada de Jenna Ortega. Un contraste que puede funcionar muy bien en taquilla si conecta con un público harto de explosiones y diálogos de chiste fácil. Eso sí, el estudio aún no ha confirmado cuándo llegará a las salas españolas, y ese silencio empieza a poner nerviosos a los fans.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8,5/10. El tráiler es un soplo de aire fresco: reparto con carisma, dirección con personalidad y una historia que promete más corazón que metal. Si Waititi mantiene el pulso, podemos estar ante uno de los pelotazos del otoño. Reservad palomitas (y pañuelos).

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