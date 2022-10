Cómo funciona BeReal

BeReal es una app dirigida como una red social, con muchos seguidores actualmente, que pretende que sus usuarios mantengan las cosas reales y pretende convertirse en una alternativa a Instagram, pero manteniéndolo simple. BeReal se enfoca en lo que es auténtico, pero cuenta también con un poco de nostalgia, y esa es la razón por la que día a día tiene más seguidores, por eso te vamos a explicar cómo funciona y en qué consiste.

¿Qué es BeReal?

Se trata de una app que, al contrario de Instagram, mantiene un enfoque que la limita a comportarse como una plataforma únicamente fotográfica. Es posible descargarla desde Google Play o desde la App Store y se encuentra liderando las listas de las descargas. En su página de inicio, se permite a los usuarios la opción de elegir entre dos opciones, las cuáles son ‘Mis amigos’ y ‘Descubrimiento’.

¿Qué es lo que puedo hacer con las opciones de BeReal?

Si pinchas ‘Mis amigos’ vas a encontrar fotos de aquellos que sean tus amigos. Pero si pinchas ‘Descubrimiento’ verás fotos de personas a las que no conoces. Sin embargo, solo te será posible ver las fotos de los demás usuarios si tú subes una foto de ese mismo día.

BeReal se ha preocupado por imponer esta condición pero con un truco, y es que por lo menos una vez al día la aplicación te va a enviar una notificación estilo push a ti y a todos los usuarios, alentándolos para que se tomen una selfie en el sitio en que se encuentren mostrando lo que están haciendo, y para ello sólo tienen dos minutos y la deben subir inmediatamente.

En esta actividad, la app no te permite que uses tu cámara o cualquier foto que tengas guardada en tu memoria, por lo que tampoco te dará la oportunidad de que retoques la foto o que la arregles. No señor, tienes que usar la cámara que tiene la aplicación BeReal. Y tanto la cámara trasera como la delantera se van a disparar al mismo tiempo, logrando una combinación en la misma fotografía y a partir de ese momento, podrás tener acceso a todas las fotos de los usuarios que son compartidas en el mismo instante.

¿Cómo resulta esa actividad de los usuarios?

El resultado es una imagen muy realista de la cotidianidad de los usuarios, y con ello lo que se pretende es sustituir el intercambio de fotos embellecidas o editadas que es a lo que se dedican aquellos a los que llaman influencers, todo plástico y retocado para llamar tu atención. En su lugar, podrás ver la vida real de los usuarios, que tus amigos y los desconocidos de todo el mundo comparten y están viviendo en ese mismo instante.

No encontrarás las típicas fotos de esa vacaciones paradisíacas, sino el diario vivir de los usuarios, mientras están estudiando, o en el trabajo, o limpiando su casa, o haciendo diligencias como ir al supermercado o a la farmacia. BeReal pretende traer al presente lo que más te llamaba la atención de los primeros días de Instagram o de Facebook y la finalidad es que lo que compartes sea real.

¿Qué te gustan más? ¿Los videos o las fotografías?

¿Qué te gustan más? ¿Los videos o las fotografías?

Lo cierto es que esto hace una gran diferencia entre BeReal e Instagram, porque esta última se ha enfocado más en los ‘reels’, que son cortos videos, para poder competir con otras redes como TikTok, la cual ha tenido un crecimiento exponencial en muy poco tiempo e Instagram quiere tratar de alcanzar el mismo éxito, pero BeReal apuesta por las fotografías, ya que muchos de los usuarios de Instagram no quieren tener nada que ver con videos, y ese es el nicho al que apunta BeReal.

Otra de las cosas positivas que se pueden observar de BeReal es que es imposible reproducir foto, así que no podrá utilizarse esta app para la creación de una marca o con fines comerciales así que los influencers no podrán reclamar este campo como suyo, manteniéndose simple y real.

¿Existe un momento específico en el que la aplicación envía su notificación a los usuarios?

No existe un momento específico, el mensaje se envía de forma aleatoria y desde ese momento los usuarios sólo tienen dos minutos para hacerse una foto sin importar lo que estén haciendo, y puede ser una foto de sí mismos o de la actividad que están realizando, sin arreglos, sin filtros, porque la foto es tomada por la cámara de la propia aplicación.

Eso garantiza que la fotografía sea actual y no una que se tenga guardada en el móvil, por ello, solo se puede subir una imagen de algo que realmente está ocurriendo en el momento, con cualquier clase de motivación, es decir, todo lo que se suba es real. Esta es la causa por la que la app se llama BeReal, es decir, ser real.

¿Ser real es del gusto de los usuarios?

La realidad es que sí, y para ello, las pruebas sobre cuál es su número de descargas y de usuarios. Llegó a ser la segunda entre las apps gratuitas más populares en la App Store, y estuvo en la posición 30 de Google Play Store, por encima de Netflix, Duolingo, Booking, Glovo o Uber.

Se inició en el año 2020, pero no fue hasta el 1 de enero de 2022 cuando realmente despegó. Sus MAUs o “usuarios activos mensuales” crecieron en un 315% y, según la empresa, las descargas de BeReal ya suman los 7,67 millones.

Si algo tiene éxito en las redes sociales, lo usual es que Instagram lo imite inmediatamente

Sé real, pero hay que serlo en Instagram o eso es lo que sus desarrolladores quieren. La app ha crecido de tal manera que por supuesto ha llamado la atención de Instagram. Es por ello que Alessandro Paluzzi, un conocido filtrador de funciones de las redes sociales, llegó a descubrir una prueba interna realizada por Instagram a la que le puso el nombre de «IG Candid» que en realidad es, una clase de copia de BeReal.

Luego, un portavoz de IG llegó a confirmar que se trató de un prototipo interno, pero no dio más detalles al respecto. No se sabe si acabará llegando o no a la app, pero es una muestra del interés de Instagram por el fenómeno y la manera en que funciona BeReal.