¿Instagram de pago? Así será el futuro de esta red social

CONTENIDO DE PAGO PARA INFLUENCERS EN INSTAGRAM

Pero que no cunda el pánico, esto no significa que en un futuro próximo haya que pagar para utilizar Instagram. Solo será de pago una parte, y de forma opcional. Los creadores digitales de más renombres (celebrities, influencers, etc.) podrán hacer algunos contenidos exclusivos para su público suscrito, tal y como hacen algunos podcasters en plataformas como Spotify o iVoox. De la misma forma, los usuarios tendrán acceso a un contenido genérico de estas cuentas, pero habrá cierta información reservada para los que hagan cierta inversión económica.