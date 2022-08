La razón por la que Dabiz Muñoz echa aceite a la pasta

En la actualidad, cuando uno piensa en los chefs del mundo y de España más reconocidos por su trabajo, es muy posible que venga a su mente el nombre de Dabiz Muñoz. No es para menos, él ha logrado elevar la vara de la perfección gastronómica y puso a nuestro país en lo más alto del mundo. Además, lo mejor no solo son sus recetas, sino también cuenta con una gran afinidad con el público. El chef no reniega de su posición y, cada vez que puede, comparte a sus seguidores algunas de sus recetas mejor guardadas.

Por esta razón, en este artículo te contaremos cuáles son los trucos más recomendados por el chef y hablaremos sobre un en particular que sorprendió a todo el mundo.