Hayden Panettiere revela quién la puso en la cama de un cantante británico en un yate

Hayden Panettiere ha puesto nombre a la amiga que la llevó a la cama de un cantante británico en un yate con solo 18 años. La actriz, de 36 ahora, acaba de publicar sus memorias This Is Me: A Reckoning y el extracto que corre por internet es de los que te dejan sin aire.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Una confesión de memorias con nombre y apellidos, un cantante famoso que sigue en el anonimato y una teoría de internet que se desmorona por completo. Hollywood en horas bajas.

Stella McAmis: la amiga que la guió al camarote

La mujer que Hayden Panettiere señala en su libro, es Stella McAmis, alguien a quien consideraba una amiga de confianza dentro de la industria. Según relata la actriz de Héroes, fue Stella quien la animó a bajar a la zona de camarotes de un yate de lujo para encontrarse con un cantante británico muy famoso, bastante mayor que ella. «Confía en mí», le repetía una y otra vez mientras la guiaba escaleras abajo.

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McAmis no era una celebrity como tal, sino una figura que se movía entre fiestas, yates y famosos. Hayden la describe como alguien obsesionada con el estatus, el dinero y la cercanía a hombres poderosos. Básicamente, la peor persona para tener al lado cuando eres una adolescente en una fiesta de ricos.

El momento exacto en que se encendieron todas las alarmas

Hayden recuerda haber entrado en en la habitación sintiéndose completamente abrumada. Stella no solo la llevó hasta allí, sino que estuvo hablándole del cantante durante todo el trayecto, haciendo comentarios sobre su cuerpo y presentando la situación como algo glamuroso y deseable. La actriz, con 18 años y sin herramientas para procesar lo que ocurría, se metió en la cama porque no supo decir que no.

El pánico llegó segundos después. Hayden escribe que su corazón empezó a latir con fuerza y que, de repente, entendió el peligro en el que estaba. En cuanto Stella salió del camarote, la actriz se levantó de la cama y empezó a buscar la forma de escapar del yate. Por suerte, el encuentro no llegó a más. Pero el susto —y el trauma— se quedaron con ella dos décadas.

Es el tipo de historia que te revuelve el estómago, porque no hay un solo villano clarísimo: el cantante esperaba en la cama como quien espera un delivery, la amiga actuaba de celestina y nadie en ese yate se paró a preguntar si aquella chica de 18 años estaba bien.

Diana Jenkins no fue: internet se equivocó de sospechosa

Cuando Hayden contó por primera vez la historia del yate sin dar nombres, las redes se lanzaron a investigar. Todas las miradas apuntaron a Diana Jenkins, una empresaria y socialité que ya había protagonizado otras polémicas. La acusación fue tan intensa que Jenkins amenazó con emprender acciones legales contra quienes la señalaran en internet.

Ahora, con las memorias sobre la mesa, queda claro que se equivocaron de persona. Stella McAmis no era una celebrity de primera línea, sino alguien que operaba entre bambalinas, y eso explica por qué a los detectives de Twitter les costó tanto dar con ella. Hayden, de paso, ha cerrado una puerta que llevaba meses intoxicando el debate público.

Esto no es un caso aislado: el patrón de Hollywood que las memorias están destapando

This Is Me: A Reckoning no es solo la historia de un yate. El libro de Hayden Panettiere se suma a una ola de memorias de estrellas infantiles que están sacando a la luz los abusos y las dinámicas de explotación que sufrieron en la industria. Jennette McCurdy ya lo hizo con Me alegro de que mi madre haya muerto, y el patrón se repite: fama prematura, adultos que miran para otro lado y una maquinaria que tritura a los más jóvenes.

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Lo que diferencia el caso de Hayden es la crudeza con la que describe la manipulación de alguien de su círculo íntimo. No fue un extraño, no fue un productor —fue su amiga—. Y eso, probablemente, es lo que más le ha costado escribir. La industria lleva décadas mirando para otro lado. Que ahora sean las propias actrices quienes, libro en mano, estén ajustando cuentas dice mucho de lo poco que ha cambiado.

El chisme en 3 claves (TL;DR)