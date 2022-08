El truco infalible para el ventilador enfríe igual que un aire acondicionado

El verano llegó a Europa con todo, esto no lo podemos negar. La ola de calor está causando serios problemas en lo que respecta al medioambiente y la fauna local. Además, trabajar y vivir con estas temperaturas se hace casi imposible. Como si no fuera poco, el aumento de las tarifas de energía hace que muchas veces dudemos si usar o no el aire acondicionado. Aunque parezca que todo está perdido, en este artículo te contaremos como hacer para el ventilador enfríe igual que un aire acondicionado, así ahorrarás energía y te mantendrás fresco.

Mejorar la capacidad del ventilador: un truco infalible Algo a tener en cuenta en verano es que a los 30º el ventilador pierde efectividad y solo mueve el aire caliente. Esto suele empeorar la situación porque genera una sensación de sequedad y no soluciona el problema central: enfriar el ambiente. Con el truco que les brindaremos a continuación dejarás de necesitar un aire acondicionado. Además, no tendrás que hacer grandes gastos porque la propuesta es sumamente sencilla de concretar y tan económica que podrás hacerla con cada ventilador que tengas en la casa. Anterior

Siguiente