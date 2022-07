Merluza en salsa de tomate: cómo hacer este manjar en una hora

La receta que seguramente necesitabas

Si te encanta comer pescados, esta receta de merluza en salsa de tomate te resultará increíble. Es una valiosa oportunidad para que hagas una rica salsa para este alimento, que además tendrá un poco de pimientos. Es una preparación llena de sabor, con la que podrás sorprender a tus seres queridos durante una comida que posiblemente no esperaban. De hecho, si tus hijos no suelen comer cebolla, he aquí una manera para que se la camuflajees en el platillo.