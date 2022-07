Los 10 futbolistas más ‘viejos’ que aún están en activo

Muchos futbolistas se dan el lujo de dar cátedra de buen balompié siendo unos auténticos veteranos en todo el sentido de la expresión. En este deporte la edad no importa, porque lo que prima es cuán entero esté el jugador para dar talla durante 90 minutos, a lo largo de una temporada. Y si no, mira este listado con deportistas ‘viejos’ que todavía dan espectáculo en el fútbol siendo unos amos y señores de la categoría, pero que no bajan la guardia.

Kazuyoshi Miura Si algún día tenemos que rendirnos ante una leyenda del fútbol, habría que hacerlo ante Kazuyoshi Miura. Es uno de los futbolistas más viejos del mundo que sigue demostrando su solidez en las canchas. Digno representante del fútbol japonés, el cual se ha encargado derrochar talento en la liga de su país sin autoflagelarse por su edad. Hoy en día cuenta con 55 años de edad y es delantero del Sozuka.

