Robbie Williams y CMAT deslumbran en el Bilbao BBK Live 2026

Robbie Williams tiene un ego tan grande como Kobetamendi, y a nadie le importa. El ex-Take That se presentó en el BBK Live 2026 con la declaración de intenciones más honesta que se recuerda: «No he vuelto a los escenarios por la gloria, sino porque tengo cuatro hijos y necesito salir de casa». Y funcionó. Porque cuando un tipo que llena camisetas con su nombre imitando el logo de Oasis te suelta eso, solo queda rendirse y disfrutar del show.

Y vaya show. Durante la primera hora, Robbie se movió entre el greatest hits del entretenimiento de masas y una colección de versiones que iban desde ‘Personal Jesus’ de Depeche Mode hasta el ‘Theme From New York, New York’ de Frank Sinatra. La banda sonaba ajustadísima, pero el verdadero espectáculo era él: chulito, divertido, incapaz de dejar de provocar. ¿Era necesario? Probablemente no. ¿Funcionó? Por supuesto.

Robbie Williams, el narcisista que te acaba emocionando

El punto de inflexión llegó cuando Williams recuperó su interpretación de ‘My Way’ en el Royal Albert Hall, aquella que grabó hace 25 años y volvió a dedicar a su padre. La masa enmudeció y, durante tres minutos, Kobetamendi se convirtió en el salón de casa de un señor que solo quería emocionarse. Nunca pensé que un concierto de Robbie Williams me dejaría con un nudo en la garganta, pero aquí estamos.

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La irlandesa que pateó el escenario (y casi rompe el bajo)

Si Robbie fue el rey, CMAT fue la cowboy que llegó a la corte sin pedir permiso. Con un «mi español es terrible, pero mi culo es increíble» inicial, Ciara Thompson dejó claro que su concierto no iba de sutilezas. Su banda, uniformada de rojo y con una energía comparable a AC/DC si fueran queer, convirtió el escenario Repsol en un rodeo cañero a las tantas de la madrugada.

Y entonces pasó lo impensable: alguien gritó lo de Robbie Williams y CMAT empezó a cantar ‘Angels’ a capella. De repente, el propio Williams apareció entre bambalinas, se subió al escenario y la artista irlandesa se desplomó en el suelo. «Podía parecer preparado, pero os aseguro que no lo estaba», juró después, aún incrédula. El público, por supuesto, ya había perdido la cabeza.

Robbie Williams dio clase de espectáculo, pero CMAT recordó que el desparpajo y un par de botas rojas pueden robarle el show a cualquiera.

El broche final con ‘Stay for Something’, bajando al foso para abrazar a sus fans, convirtió lo que pudo ser una simple anécdota en uno de los momentos más genuinos que ha dado el festival en años. CMAT no vino a rellenar cartel; vino a demostrar que el country rock puede ser más punk que la mayoría de los grupos que pisaron Kobetamendi este fin de semana.

De Belle and Sebastian a las drogas (¿quedan?)

La jornada del viernes basculó entre la exquisitez soul de Alabama Shakes, el descaro juvenil de los emergentes 1111 y la siempre fiable tiktokabilidad de Thee Sacred Souls. Pero si por algo se recordará este BBK Live 2026 es por la capacidad del festival para programar con coherencia y una pizca de locura. Stuart Murdoch, vocalista de Belle and Sebastian, contó que solía jugar al fútbol con Robbie Williams y luego preguntó al público si les quedaban «drogas».

La respuesta, entre risas, resumió el espíritu de una noche que conectó generaciones, géneros y egos sin que nada sonara forzado. «No toméis drogas, niños. Bueno, ya no sois niños. Ya sois mamás y papás», soltó Murdoch con una ternura que desarmó a cualquiera. Luego, ‘The Boy With The Arab Strap’ llenó el escenario de fans y el caos se volvió ritual.

El BBK Live 2026 se ha anotado una jornada que recordaremos por su mezcla imbatible: un cabeza de cartel que convierte el ego en arte, una revelación que patea todos los clichés del country y una legión de artistas que entendieron que el entretenimiento también es, a veces, pura honestidad. Si esto es solo el comienzo del festival, lo que viene pinta bien. Si quieres revivir el cartel completo, el festival aún mantiene toda la información en su web oficial.

El resumen para vagos (TL;DR)