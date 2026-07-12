Multa por tacones molestos a vecinos: hasta 3.000 euros según la Ley de Propiedad Horizontal

Si el taconeo constante de tu vecino te impide conciliar el sueño, tienes motivos para quejarte. La Ley de Propiedad Horizontal, junto con la Ley del Ruido, protege tu derecho al descanso y establece sanciones económicas que pueden alcanzar los 3.000 euros, según la normativa.

Lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre los ruidos molestos

Vivir en una comunidad de vecinos implica convivir con normas que protegen la convivencia. El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) prohíbe expresamente las actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas que perturben la paz del inmueble. Esto incluye, sin duda, el taconeo excesivo que atraviesa techos y suelos, especialmente en viviendas con mala insonorización.

No es una exageración. La propia ley permite que, si la actividad molesta supera los límites de lo tolerable, el afectado pueda denunciar ante la comunidad y, en última instancia, ante los tribunales. Las sanciones pueden alcanzar hasta los 3.000 euros para los casos más graves, según recoge la normativa.

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Los límites de ruido: cuándo un taconeo puede costarte una multa

Para que un ruido sea sancionable, debe superar los límites establecidos. La Ley 27/2003, del Ruido, marca las referencias: durante el día (generalmente de 7:00 u 8:00 a 22:00 o 23:00 horas) el límite exterior en zonas residenciales es de 65 decibelios (dB). Por la noche, baja a 55 dB. En el interior de las viviendas, los límites son aún más estrictos: 35 dB de día y 25 dB de noche. Un taconeo fuerte sobre suelo de parquet o baldosa puede generar picos de hasta 70 dB, superando con creces lo permitido durante la noche y rozando el límite diurno.

En verano, con las ventanas abiertas, el ruido se amplifica. Esto hace que los episodios de taconeo resulten aún más incómodos y que la probabilidad de superar los 35 dB interiores sea muy alta. Por tanto, si un vecino denuncia y se demuestra la superación de los límites, la multa está prácticamente garantizada.

El derecho al descanso es un bien jurídico protegido: un taconeo repetido puede costarle a tu vecino hasta 3.000 euros si decides denunciar.

Qué hacer si el ruido de tacones te supera: paso a paso

Si el taconeo persistente se convierte en una pesadilla, no estás indefenso. El primer paso es hablarlo con el vecino de forma amistosa; muchas veces, un simple aviso basta para que ponga una alfombra o camine con más cuidado. Si la charla no funciona, puedes presentar una queja por escrito ante el presidente de la comunidad de propietarios, que está obligado a convocar una junta para tratar el asunto.

Si la comunidad no actúa o el ruido persiste, el siguiente escalón es acudir al Ayuntamiento: la Policía Local puede medir los decibelios y levantar un acta. Con ese documento, puedes emprender acciones legales. La vía judicial permite reclamar la cesación de la actividad y una indemnización por daños morales. Las costas del proceso pueden recaer sobre el vecino ruidoso si se prueba la infracción.

Conviene documentar los episodios: grabar (sin vulnerar la intimidad) los momentos de mayor ruido, anotar horas y avisar a la comunidad. Cuantas más pruebas reúnas, más fácil será que la denuncia prospere y que el juez imponga la multa máxima de 3.000 euros.

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