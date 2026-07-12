La polémica del temporizador en Xenoverse 3 enciende a los fans

Alguien en Bandai Namco pensó que ponerle un cronómetro a la transformación más esperada de Dragon Ball era una idea brillante. La demo de Xenoverse 3 en la Dreamcon ha demostrado que, en realidad, es la receta perfecta para que los fans acaben con el mando en la pared.

Así funciona (o no) el nuevo sistema

El nuevo sistema de transformaciones ha desatado la indignación: para alcanzar el Super Saiyan 3 tienes que llenar una barra adicional después de haberte transformado en en Super Saiyan, y todo ello antes de que se agote el temporizador del primer estado. Si no llegas, vuelta a empezar. Y con la cola que hay para probar la demo, el cabreo está servido.

El planteamiento de Bandai tiene un punto de lógica: las transformaciones en Xenoverse 3 se usan como recurso final para remontar partidas,, con bonificaciones potentes y recuperación de salud. Pero en la práctica, el sistema se convierte en una carrera contrarreloj que te impide disfrutar visualmente de tu propia creación mientras intentas desbloquear la siguiente fase. En un juego que basa gran parte de su atractivo en recrear los momentos más épicos del anime, esto es como ponerle un semáforo a un Kamehameha.

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El que esperó dos horas para nada

Un jugador que compartió su experiencia en redes explicaba que esperó más de dos horas para jugar una sola partida y, para colmo, no pudo completar la transformación a tiempo. Su testimonio, con un tuit que ya se ha hecho viral, resume el sentir de muchos: «La demo de Xenoverse 3 me ha enfadado hoy. Resulta que es posible no conseguir el Super Saiyan 3 porque se te acabe el temporizador».

El detalle más hiriente llega con la espera: hacer cola dos horas en un evento para no poder ver el Super Saiyan 3 es casi un castigo. La comunidad ya ha empezado a preguntarse si habrá objetos o habilidades que alarguen esos temporizadores, pero de momento Bandai Namco no ha dicho ni mú. El silencio, vaya, no tranquiliza.

La demo confirmó lo que temíamos: el Super Saiyan 3 no se negocia, se cronometra.

Entre el fan service y la frustración

Comparado con Xenoverse 2, donde las transformaciones eran más permisivas, este cambio rompe con la comodidad a la que estábamos acostumbrados. Entiendo que Bandai quiera darle un giro táctico al combate, pero si la barrera de entrada para lo más básico es tan alta, corro el riesgo de que muchos jugadores se desconecten antes de empezar. La saga Xenoverse siempre se ha caracterizado por hacerte sentir un guerrero único, no por someterte a un examen de reflejos contrarreloj.

Con todo, la demo en sí tiene muy buena pinta gráficamente y las animaciones del Super Saiyan 3 son brutales. Y la progresión que han mostrado, con la posibilidad de encadenar transformaciones, suena a promesa. El problema es que esa promesa se desinfla si no puedes alcanzarla en la práctica. Es como si te vendieran un bufet libre y luego te dijeran que tienes cinco minutos para comer: el estrés te quita el hambre.

Todavía queda tiempo para que Bandai anuncie ajustes; el lanzamiento del juego, según fuentes extraoficiales, apunta a finales de 2026. La pregunta es si habrán escuchado a los fans que ya pusieron el grito en el cielo en Dreamcon o si seguirán erre que erre con el temporizador.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. El juego se ve espectacular y las transformaciones son una pasada, pero la mecánica del temporizador es un error de diseño que puede arruinar la experiencia. Aún hay margen para corregir, Bandai. Coge el joystick, apunta al parche de salida y reza.

El resumen para vagos (TL;DR)