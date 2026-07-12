El Ministerio de Economía multa a 888 con 551.952 € por infracciones graves en blanqueo de capitales

El Ministerio de Economía ha multado al operador de juego online 888 con 551.952 euros por dos infracciones graves en la la prevención del blanqueo de capitales. La cifra no es menor y, aunque pueda parecer un asunto lejano, te afecta más de lo que imaginas si eres uno de los miles de usuarios de esta plataforma.

La sanción, confirmada por la resolución del Ministerio de Economía, se desdobla en dos importes idénticos de 275.976 euros cada uno, más amonestación pública. El departamento dirigido por Carlos Cuerpo considera que 888 incumplió de forma grave la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a las relaciones de negocio y, además, no realizó el examen especial exigido por la normativa.

¿Qué ha pasado con 888 y por qué deberías saberlo?

888 es uno de los operadores de juego online con licencia en España y suma ya varios expedientes sancionadores. Solo en noviembre del año pasado, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo le impuso 250.000 euros de multa por incumplir requisitos técnicos en sus sistemas de software y comunicación. Ahora, Economía le reprocha fallos graves en la prevención del blanqueo de capitales, un ámbito especialmente sensible porque afecta a la seguridad de los fondos que mueves en sus plataformas.

Publicidad

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) mantiene un registro público de sanciones que puedes consultar para conocer el historial de cualquier operador. En este caso, la acumulación de infracciones en menos de un año enciende las alarmas de los consumidores y de las asociaciones que velan por sus derechos.

Las dos infracciones graves que le han costado más de medio millón

La primera infracción sancionada es el incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios. En otras palabras, 888 no vigiló como debía las operaciones de sus clientes para detectar posibles movimientos sospechosos. La segunda, también grave, es el incumplimiento del examen especial: no realizó los controles reforzados que la ley exige cuando una operación puede estar vinculada al blanqueo de capitales.

Cada una de estas faltas ha sido castigada con 275.976 euros y amonestación pública. El total asciende a 551.952 euros, una cifra que la OCU y otras organizaciones de consumidores ya están analizando porque pone en entredicho la solidez de de los sistemas de prevención de la compañía.

¿Qué implica para los usuarios de 888? Claves y recomendaciones

Que un operador de juego esté bajo la lupa por blanqueo de capitales puede tener consecuencias directas para ti. Cuando una empresa falla en el seguimiento de las cuentas, los fondos depositados pueden estar expuestos a riesgos legales y financieros. Además, la reputación del operador queda tocada: si incumple normas básicas de prevención, ¿puedes confiar en que custodie bien tu dinero?

Desde el Ministerio de Economía se insiste en que las sanciones buscan garantizar la integridad del sistema financiero y proteger a los consumidores indirectamente. Los usuarios de 888 tienen derecho a saber que sus operaciones están bajo un control deficiente. Como medida práctica, la OCU sugiere revisar los movimientos y, si alguien se siente inseguro, puede optar por trasladar su actividad a otros operadores que acrediten mejores controles.

Ojo al dato: no existe una reclamación automática por esta multa, pero si has notado irregularidades en tus cuentas o movimientos con 888, puedes acudir a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) o a las asociaciones de consumidores como Facua para recibir asesoramiento.

Publicidad

Un fallo en la prevención del blanqueo de capitales no es solo un problema administrativo: pone en jaque la seguridad de los ahorros y los datos de miles de jugadores.

🛒 La ficha de consumo