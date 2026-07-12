Reducción de jornada por conciliación con hijos menores de 12 años: cómo solicitarla

Si tienes hijos menores de 12 años y estás pensando en solicitar una reducción de jornada para conciliar, no estás solo. La ley te ampara, pero conviene que tengas claros los números y las protecciones antes de dar el paso. El Estatuto de los Trabajadores te reconoce este derecho sin que la empresa pueda negarse sin una causa muy justificada.

¿Quién puede solicitar la reducción y cómo funciona?

El artículo 37.6 del Estatuto ampara a cualquier trabajador que tenga a su cuidado directo a un menor de 12 años. Puedes recortar tu jornada un mínimo de un octavo (12,5%) y un máximo de la mitad. Eso sí, tus ingresos bajarán en la misma proporción: menos horas, menos sueldo.

Por ejemplo, si cobras unos 2.000 euros netos al mes por una jornada completa de 40 horas, al optar por la reducción mínima pasarás a trabajar 35 horas y tu nómina se quedará en torno a 1.750 euros. Lo importante es que calcules cuánto puedes asumir.

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Lo que pierdes, lo que ganas: salario y blindaje laboral

La bajada de sueldo se nota, pero la ley activa una protección que no ves en la nómina. Durante los dos primeros años de reducción, la Seguridad Social mantiene tus bases de cotización al 100%, como si siguieras a jornada completa. Esto es clave para tu futura jubilación, una incapacidad o prestaciones por maternidad/paternidad.

Además, si te quedas en el paro mientras cuidas de un menor de 12 años, la prestación por desempleo se calcula sobre el sueldo íntegro que tenías antes de reducir. Y la guinda: el despido tras pedir la reducción es nulo de pleno derecho, salvo causa disciplinaria muy grave, lo que obliga a la empresa a readmitirte.

Eso no quita que algunas empresas intenten ponértelo difícil con presiones o cambios organizativos. Si te deniegan la reducción sin justificación técnica contundente, tienes 20 días hábiles para presentar una demanda urgente en el Juzgado de lo Social, sin gastos de tasas ni abogado obligatorio en primera instancia.

¿Es la mejor opción? Alternativas y la letra pequeña a vigilar

La reducción es un derecho consolidado, pero no es la panacea. Hay familias que no pueden permitirse perder ni un euro al mes, y para ellas el artículo 34.8 del Estatuto abre otra vía: la adaptación de jornada o ‘jornada a la carta’, que permite cambiar turnos, horarios o teletrabajar sin que se resienta tu salario.

El blindaje frente al despido y la protección de cotizaciones son las dos grandes ventajas ocultas que hacen de la reducción de jornada un derecho más poderoso de lo que parece.

La clave está en presentar la solicitud por escrito y con 15 días de antelación, dejando claro que se trata de una reducción por guarda legal. No olvides que, si la empresa accede, la reducción se puede revertir más adelante, aunque entonces perderías la protección reforzada.

La ficha práctica

¿Quién puede solicitarlo? Cualquier trabajador con un hijo menor de 12 años a su cuidado.

Cualquier trabajador con un hijo menor de 12 años a su cuidado. ¿Cuánto se reduce la jornada? Entre un 12,5% y un 50% de la jornada diaria.

Entre un 12,5% y un 50% de la jornada diaria. ¿Cómo queda la nómina? Baja proporcionalmente al recorte de horas (ej.: 2.000€ pasan a 1.750€ con reducción mínima).

Baja proporcionalmente al recorte de horas (ej.: 2.000€ pasan a 1.750€ con reducción mínima). ¿Qué protección extra tengo? Cotizaciones íntegras los dos primeros años y despido nulo si te echan por pedirla.

Cotizaciones íntegras los dos primeros años y despido nulo si te echan por pedirla. ¿Cómo se solicita? Por escrito a la empresa con 15 días de antelación; si te la deniegan, 20 días para demandar.

El resumen rápido (TL;DR)